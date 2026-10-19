Τέξας: Στρατιωτικός σκοτώθηκε σε καταδρομική επίδειξη – Έπεσε από την οροφή γηπέδου μπροστά σε 23.000 άτομα

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, το Σάββατο (17.10.2026) όταν στρατιωτικός σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επίδειξης κα...
Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, το Σάββατο (17.10.2026) όταν στρατιωτικός σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επίδειξης και μπροστά στα μάτια πάνω από 23.000 θεατών.
Το δυστύχημα έγινε στο στάδιο «Alamodome», του Τέξας, κατά την προγραμματισμένη επίδειξη καταρρίχησης και λίγο πριν την έναρξη ποδοσφαιρικού αγώνα. Τέσσερις στρατιωτικοί επρόκειτο να πραγματοποιήσουν κατάβαση με σχοινιά από την οροφή του σταδίου, η οποία βρίσκεται σε ύψος περίπου 52 μέτρων. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της επίδειξης, ο στρατιωτικός έχασε τον έλεγχο της κατάβασης και έπεσε στο έδαφος, προκαλώντας σοκ στους χιλιάδες θεατές που παρακολουθούσαν την επίδειξη.
Προσοχή σκληρές εικόνες!
Pregame joy turns to grief: Service member dies in Alamodome fall before UTSA–Navy kickoff The military officer — part of the rappel team from Detachment 2 of the 6th Combat Training Squadron, headquartered at Nellis Air Force Base, Nevada — fell during a rappelling demonstration— Steve Gruber (@stevegrubershow) October 18, 2026
Αν και ιατρικό προσωπικό έσπευσε αμέσως στο σημείο, ο στρατιωτικός υπέκυψε στα τραύματά του.
A U.S. MILITARY SERVICE MEMBER WAS SERIOUSLY INJURED AFTER FALLING WHILE RAPPELLING FROM THE ALAMODOME CEILING BEFORE THE #UTSA VS. NAVY GAME. The soldier was rushed to the hospital. A horrific video to watch. https://t.co/YVvYtjL9m4— MLFootball (@MLFootball) October 18, 2026
Στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου και διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής.
An Air Force member has died from injuries he suffered on Saturday while rappelling from the ceiling of the Alamodome in San Antonio, Texas, as part of a college football pre-game ceremony honoring the Armed Forces and military veterans, authorities said. https://t.co/mIw7IAPWzW https://t.co/xhuAE3jbjN— ABC News (@ABC) October 18, 2026
Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο στάδιο προκάλεσαν έντονη αναστάτωση, με τους θεατές να παρακολουθούν αποσβολωμένοι τις προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν στη ζωή.
«Όλοι ήταν σιωπηλοί, η μπάντα σταμάτησε να παίζει. Επικρατούσε απόλυτη σιωπή», ανέφερε χαρακτηριστικά αυτόπτης μάρτυρας.
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