Άλκης Καμπανός: Ξεκινά Σήμερα σε δεύτερο βαθμό η δίκη στο Εφετείο για την δολοφονία του τον Φεβρουάριο του '22

Ξεκινά σήμερα, Παρασκευή (23/10), στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπα...

Ξεκινά σήμερα, Παρασκευή (23/10), στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, ο οποίος έπεσε νεκρός την 1η Φεβρουαρίου 2022, στην περιοχή της Χαριλάου, σε ένα περιστατικό τυφλής οπαδικής βίας.Στο εδώλιο θα καθίσουν 12 νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι μετά την πρωτόδικη απόφαση επέστρεψαν στις φυλακές. Επτά από αυτούς καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη, καθώς και σε πολυετείς ποινές κάθειρξης, ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι υπόλοιποι πέντε καταδικάστηκαν σε πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.Εφόσον η διαδικασία ξεκινήσει κανονικά, μετά τις δύο αναβολές που είχαν προηγηθεί, τον Νοέμβριο του 2025 και τον Ιανουάριο του ίδιου έτους, η υπόθεση θα εξεταστεί ουσιαστικά από μηδενική βάση για τους περισσότερους κατηγορουμένους. Το Εφετείο δεν δεσμεύεται από την κρίση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, δηλαδή του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης.Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έχει η έφεση που άσκησε τον Ιούλιο του 2023 ο τότε προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Νίκος Καλλίδης, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας δίκης, ζητώντας την επιβολή αυστηρότερων ποινών.Ο εισαγγελικός λειτουργός είχε κρίνει εσφαλμένη τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως προέβλεπε η αρχική δίωξη.Παράλληλα, για τρεις κατηγορουμένους είχε εκφράσει την άποψη ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια. Ειδικότερα, για τον έναν ζητούσε καταδίκη για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και για τους άλλους δύο για συναυτουργία στην ίδια πράξη, επίσης με άμεσο δόλο.Η εισαγγελική έφεση δεν αφορά δύο από τους κατηγορουμένους, με αποτέλεσμα μόνο για αυτούς να εξακολουθεί να ισχύει η αρχή της μη επιδείνωσης της θέσης τους.Στο κατηγορητήριο, εκτός από τη δολοφονία του Άλκη, περιλαμβάνονται και οι πράξεις βίας σε βάρος των δύο φίλων του, οι οποίοι δέχθηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια του ίδιου αιματηρού περιστατικού που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.Ενόψει της έναρξης της δίκης, πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες σύσκεψη στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των δικαστικών και αστυνομικών Αρχών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των μέτρων ασφαλείας εντός και εκτός της δικαστικής αίθουσας, καθώς και οργανωτικά ζητήματα για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, μεταξύ των οποίων η κατανομή των θέσεων για τους παράγοντες της δίκης.