Είχε και στο χωριό της... «Μπορείς να κανονίσεις κράτηση στο Costa Navarino;» ζητούσε η Βάσω Τσαρούχα

Ως δεύτερος μάρτυρας, που κατέθεσε στον αθλητικό εισαγγελέα, υπό το ίδιο καθεστώς, χωρίς δηλαδή να αντιμετωπίζει ποινικές ευθύνες από διά...

Ως δεύτερος μάρτυρας, που κατέθεσε στον αθλητικό εισαγγελέα, υπό το ίδιο καθεστώς, χωρίς δηλαδή να αντιμετωπίζει ποινικές ευθύνες από διάπραξη αξιόποινων πράξεων, είναι επιχειρηματίας και πρώην ιδιοκτήτης δύο ΚΑΕ της β’ κατηγορίας. Τα τελευταία χρόνια έχει μηνυθεί από τον Βαγγέλη Λιόλιο για εκβίαση. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας φέρεται να καταθέτει ότι το 2018, η κατηγορούμενη Βάσω Τσαρούχα απαίτησε από τον ίδιο, να της εξασφαλίσει διαμονή σε πολυτελές ξενοδοχείο.«Με όλο το θαρρος, μπορείς να κανονίσεις και για μένα να πάω στο Costa Ναvarino;» φέρεται να ζητά από τον επιχειρηματία η κατηγορούμενη διαιτητής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η κράτηση της κατηγορούμενης επιβεβαιώθηκε στο ξενοδοχείο.Ο μάρτυρας φέρεται να περιγράφει ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος, ιδιοκτήτης τότε του Προμηθέα Πατρών ζήτησε από τον ίδιο και ιδιοκτήτη αντίπαλης ομάδας στην ίδια κατηγορία, να χάσει η ομάδα του, με αντάλλαγμα 50 χιλιάδες ευρώ. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο Βαγγέλης Λιόλιος, του έταξε ότι στον επόμενο αγώνα θα βοηθούσαν τη δική του ομάδα, με ορισμό συγκεκριμένων διαιτητών, ανάμεσα στους οποίους ήταν και η Βασιλική Τσαρούχα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατηγορούμενη για τα… σφυρίγματά της στον αγώνα έλαβε 5 χιλιάδες ευρώ.Σε άλλη καταγγελία του κατά του Προέδρου της Ομοσπονδίας μπάσκετ, υποστηρίζει ότι το 2016 και ενώ η ομάδα του επιχειρηματία τερμάτισε πρώτη στη β’ κατηγορία και θα ανέβαινε στην πρώτη, τον προσέγγισε ο Βαγγέλης Λιόλιος μέσω τρίτου, του έδωσε 100 χιλιάδες ευρώ, αυτός παραιτήθηκε από την ηγεσία της ομάδας, η ομάδα έπεσε και πέρασε στην πρώτη κατηγορία η δεύτερη ομάδα, δηλαδή ο Προμηθέας Πατρών του Βαγγέλη Λιόλιου.Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η κατάθεση πρώην διεθνή διαιτητή που υποστήριξε ότι σε μεγάλη αθλητική διοργάνωση του εξωτερικού, ο έτερος διαιτητής ξένος, τον προσέγγισε και του είπε ότι ο Ηλίας Κορομηλάς του έταξε 10 χιλιάδες ευρώ για να σφυρίξει με συγκεκριμένο τρόπο.Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, σε αρκετούς αγώνες μεταξύ του Προμηθέα Πατρών και μεγάλων ομάδων της μεγάλης κατηγορίας, όπως ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ, τα φαβορί έχασαν και οι διατησίες των αγώνων, κρίθηκαν ως πολύ προβληματικές.