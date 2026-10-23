Αυτό σημαίνει ΜΟΝΟ πόλεμο! Η Τουρκία θα στείλει γεωτρύπανα και πολεμικά Νότια της Κρήτης κι εμείς δεν θα έχουμε άλλη επιλογή

Ξένοι γεωπολιτικοί αναλυτές και οι ειδικοί σε θέματα άμυνας, και ξένα ΜΜΕ (μαζί με το Bloomberg), μιλούν ξεκάθρα και δυνατά για αποστο...

Ξένοι γεωπολιτικοί αναλυτές και οι ειδικοί σε θέματα άμυνας, και ξένα ΜΜΕ (μαζί με το Bloomberg), μιλούν ξεκάθρα και δυνατά για αποστολή τουρκικών πλωτών γεωτρύανων και πολεμικών πλοίων, Νοτίως της Κρήτης.Πρόκειται για ένα σενάριο που θα πυροδοτήσει τρομερή ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και θα οδηγήσει σε άμεσες στρατιωτικές εξελίξεις.Οι περισσότεροι θεωρούν απίθανη μια στρατιωτική σύγκρουση ευρείας κλίμακας, αλλά θεωρούν ότι ο κίνδυνος για περιορισμένα ναυτικά ή εναέρια επεισόδια παραμένει αυξημένος.Σύμφωνα με εκθέσεις του Jewish Institute for National Security of America (JINSA), το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν αντιδράσει στις περιφερειακές πιέσεις, μεταβαίνοντας από μια χαλαρή ενεργειακή συνεργασία σε μια δομημένη, επιχειρησιακή αμυντική αρχιτεκτονική.Αυτή περιλαμβάνει, σημαντικές αμυντικές συμφωνίες, αφού η χώρα μας οριστικοποίησε μια συμφωνία ύψους 3 δισ. ευρώ (3,48 δισ. δολαρίων) με το Ισραήλ, με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα», για την απόκτηση ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας με σκοπό τη θωράκιση του εναέριου χώρου της.Τα τρία κράτη έχουν υπογράψει ολοκληρωμένα τριμερή στρατιωτικά σχέδια δράσης, τα οποία περιλαμβάνουν κοινές ναυτικές και αεροπορικές ασκήσεις, με στόχο την προστασία κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών και ναυτιλιακών διαδρόμων.Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης υποστηρίζουν ότι αυτές οι σημαντικές αμυντικές προμήθειες και τα κοινά πλαίσια ταχείας αντίδρασης συμβάλλουν στην εξισορρόπηση των δυνάμεων, αποτρέποντας οποιοδήποτε κράτος από το να αναλάβει μονομερή επιθετική στρατιωτική δράση.Αντιθέτως, ορισμένοι ειδικοί για την περιοχή, καθώς και μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και αναλύσεις που παρουσιάστηκαν από το TRT World, προειδοποιούν ότι η ραγδαία στρατιωτικοποίηση της περιοχής θα μπορούσε, ακούσια, να πυροδοτήσει μια ευρύτερη κούρσα εξοπλισμών ή να εμπλέξει βαθύτερα τα ευρωπαϊκά κράτη στα διλήμματα ασφαλείας της Μέσης Ανατολής.Η ένταση εστιάζει στις αντικρουόμενες ερμηνείες του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία.Μετά την επικύρωση της συμφωνίας για τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης από το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ καταδίκασε έντονα την κίνηση, δηλώνοντας ότι υπονομεύει τη σταθερότητα και παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των συμμάχων του, της Ελλάδας και της Κύπρου.Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αίγυπτος έχουν επίσης χαρακτηρίσει τη συμφωνία άκυρη.Σύμφωνα με ανακοινώσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η συμφωνία συνάδει με τις αρχές της δίκαιης κατανομής και του διεθνούς δικαίου ( με ερμηνεία τουρκική φυσικά).Αν και μια ρητή κήρυξη πολέμου θεωρείται εξαιρετικά απίθανη λόγω των περιορισμών που απορρέουν από την ένταξη στο ΝΑΤΟ (καθώς τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία είναι μέλη), οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ελιγμοί αναχαίτισης, οι εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών και οι ναυτικές επιδείξεις ισχύος στο πλαίσιο ερευνών για ενεργειακούς πόρους νότια της Κρήτης δημιουργούν συνθήκες στις οποίες είναι πιθανό να προκύψει κάποιος ακούσιος λανθασμένος υπολογισμός ή μια τακτική ναυτική σύγκρουση. pentapostagma.gr