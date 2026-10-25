Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην Πάτρα, άρπαξαν πάνω από 2.000 ευρώ

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (25/10) σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Πάτρα. Σ...



Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εισέβαλαν στο κατάστημα, κρατώντας πιστόλι και μαχαίρι.



Οι δράστες ακινητοποίησαν τον υπάλληλο και στη συνέχεια άρπαξαν από το ταμείο χρηματικό ποσό που ξεπερνά τα 2.000 ευρώ.



Οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία της υπόθεσης για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (25/10) σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Πάτρα.