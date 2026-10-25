Πώς έφτασε η Ελλάδα να δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία - Η κρίση των ομολόγων στην Ευρώπη

Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο χρέος από σχεδόν κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας της, ενώ η γαλ...



Εντείνεται η πίεση στα γαλλικά ομόλογα



Η πίεση στα γαλλικά ομόλογα εντάθηκε, καθώς ένα ευρύ κύμα αποστροφής προς τον κίνδυνο σάρωσε τις παγκόσμιες αγορές, με τους επενδυτές να αναζητούν καταφύγιο στα γερμανικά κρατικά ομόλογα (Bunds) και στους τίτλους του αμερικανικού Δημοσίου.



Οι αποδόσεις των γαλλικών 10ετών κρατικών ομολόγων σημείωσαν άνοδο 12 μονάδων βάσης, φτάνοντας στο 5,13%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002.



Ενώ η διαφορά απόδοσης (spread) των γαλλικών 10ετών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων γερμανικών διευρύνθηκε κατά 15 μονάδες βάσης, φτάνοντας τις 174 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από το 2011.









Αν και απέχουμε ακόμη αρκετά από μια επανάληψη της κρίσης της ευρωζώνης του 2010-2012, σύμφωνα με το Bloomberg, η απώλεια του ρωσικού φυσικού αερίου το 2022, ο πόλεμος στο Ιράν, οι υπερβολικές δαπάνες της Γαλλίας είναι μερικοί από τους παράγοντες που απειλούν να ωθήσουν την ευρωζώνη σε ακραίες καταστάσης.



Μάλιστα, τις προηγούμενες εβδομάδες, τα δημοσιεύματα του αμερικανικού πρακτορείου έκαναν λόγο για «ένα φάντασμα που στοιχειώνει την Ευρώπη: η απειλή της μετάδοσης της κρίσης στην αγορά ομολόγων». Αν και απέχουμε ακόμη αρκετά από μια επανάληψη της κρίσης της ευρωζώνης του 2010-2012, σύμφωνα με το Bloomberg, η απώλεια του ρωσικού φυσικού αερίου το 2022, ο πόλεμος στο Ιράν, οι υπερβολικές δαπάνες της Γαλλίας είναι μερικοί από τους παράγοντες που απειλούν να ωθήσουν την ευρωζώνη σε ακραίες καταστάσης.Μάλιστα, τις προηγούμενες εβδομάδες, τα δημοσιεύματα του αμερικανικού πρακτορείου έκαναν λόγο για «ένα φάντασμα που στοιχειώνει την Ευρώπη: η απειλή της μετάδοσης της κρίσης στην αγορά ομολόγων».

Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο χρέος από σχεδόν κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας της, ενώ η γαλλική οικονομία είναι υπερδεκαπλάσια σε μέγεθος, πλουσιότερη και πολύ πιο διαφοροποιημένη. Ωστόσο η Ελλάδα δανείζεται πλέον με χαμηλότερο κόστος από τη Γαλλία.Πρόκειται για μια τιμολόγηση που αποκτά νόημα μόνο όταν γίνει αποδεκτό ότι οι επενδυτές ομολόγων έπαψαν να θεωρούν το μέγεθος του χρέους ως τη μοναδική παράμετρο που καθορίζει την εικόνα.Αυτό που συνεκτιμούν πλέον είναι η πορεία του χρέους, η συχνότητα αναχρηματοδότησής του και το κατά πόσον μια κυβέρνηση διαθέτει τα πολιτικά περιθώρια να σταματήσει τη διόγκωσή του, αναφέρει ανάλυση του euronews.Η Ελλάδα μειώνει τον όγκο του χρΌπως δείχνουν τα στοιχεία, στο τέλος του πρώτου τριμήνου, το ελληνικό δημόσιο χρέος ανερχόταν στο 143,5% της ετήσιας οικονομικής παραγωγής, ενώ κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δώδεκα μηνών, ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας μειώθηκε κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες.Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το ποσοστό της Ελλάδας θα συνεχίσει να μειώνεται, από το 146,1% το 2025 στο 134,4% έως το 2027.Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα έκλεισε το προηγούμενο έτος με πλεόνασμα ύψους 1,7% του ΑΕΠ και προβλέπεται να διατηρήσει θετικό δημοσιονομικό ισοζύγιο έως το 2027.