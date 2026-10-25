Γιατί συνέλαβαν σήμερα τον ιδιοκτήτη αλυσίδας φούρνων Άγγελο Γιαννακόπουλο - Ετοιμαζόταν να φύγει για Αλβανία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στο Ντουμπάι, και σκεφτόταν συνεχώς την επιστροφή του στ...

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στο Ντουμπάι, και σκεφτόταν συνεχώς την επιστροφή του στην Ελλάδα. Όταν τελικά επέστρεψε, οι Αρχές φέρεται να έλαβαν πληροφορίες ότι σχεδίαζε να αναχωρήσει εκ νέου, αυτή τη φορά με προορισμό την Αλβανία.

Παρότι η επιχείρηση ήταν αρχικά προγραμματισμένη για το πρωί της Δευτέρας - και μάλιστα, ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για περίπου 50 συλλήψεις - οι εξελίξεις οδήγησαν τις Αρχές να επισπεύσουν τις ενέργειές τους και να ξεκινήσουν τις συλλήψεις από νωρίς σήμερα το πρωί.

Μάλιστα, η σύλληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, έγινε στα Γιάννενα, την ώρα που προσπαθούσε να περάσει κρυφά στην Αλβανία, καθώς έχει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές παρακολουθούσαν την υπόθεση από τον περασμένο Ιανουάριο και περίμεναν την επιστροφή του επιχειρηματία από το Ντουμπάι. Η επιχείρηση είχε προγραμματιστεί για αύριο, ωστόσο πληροφορίες τον ήθελαν να ετοιμάζεται να φύγει στην Αλβανία κι έτσι επισπεύστηκε το "χτύπημα" της ΔΑΟΕ. Τελικά ο επιχειρηματίας συνελήφθη πριν λίγες ώρες στα Γιάννενα.



Η αστυνομική επιχείρηση δεν περιορίζεται στην Αττική. Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιούν έρευνες και σε άλλες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων σε Μύκονο και Ρόδο που δραστηριοποιείται ο επιχειρηματίας.

Υπενθυμίζεται πως τον Απρίλιο του 2015, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον έκρινε ένοχο, σε πρώτο βαθμό για τα αδικήματα σχετικά με σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, σωματεμπορία και ηθική αυτουργία σε απάτη.

Μετά από έφεση, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Τον Νοέμβριο του 2025, συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί τη Lamborghini του με ταχύτητα 216 χλμ./ώρα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Αργυρούπολης, όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν 70 χλμ./ώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.



