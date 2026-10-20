20 Οκτωβρίου 1827: Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου... Ο στόλος των Μεγάλων Δυνάμεων καταστρέφει τον Τουρκοαιγυπτιακό στόλο!

Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου (20 Οκτωβρίου 1827) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς σφράγισε ...



Η καταστροφή του τουρκοαιγυπτιακού στόλου από τις συμμαχικές δυνάμεις (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία) τερμάτισε τα σχέδια του Ιμπραήμ για την πλήρη υποταγή της Πελοποννήσου και ανάγκασε την Οθωμανική Αυτοκρατορία να υποχωρήσει, αλλάζοντας οριστικά τις γεωπολιτικές ισορροπίες υπέρ των Ελλήνων. Η καταστροφή του τουρκοαιγυπτιακού στόλου από τις συμμαχικές δυνάμεις (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία) τερμάτισε τα σχέδια του Ιμπραήμ για την πλήρη υποταγή της Πελοποννήσου και ανάγκασε την Οθωμανική Αυτοκρατορία να υποχωρήσει, αλλάζοντας οριστικά τις γεωπολιτικές ισορροπίες υπέρ των Ελλήνων.



Όταν οι Έλληνες δέχτηκαν τη Συνθήκη και ο Σουλτάνος την απέρριψε, οι τρεις στόλοι κατέπλευσαν στην Πύλο για να εμποδίσουν τον Ιμπραήμ να συνεχίσει τις λεηλασίες. Οι οδηγίες προς τους ναυάρχους ήταν να επιβάλουν την ειρήνη χωρίς να ανοίξουν πυρ, εκτός αν προκληθούν. Η σπίθα όμως δεν άργησε να ανάψει μέσα στο στενό λιμάνι, μετατρέποντας τη διπλωματική πίεση σε ολοκληρωτική ναυμαχία.











Οι Έλληνες, παρά τις εσωτερικές τους έριδες και τη στρατιωτική κόπωση, αρνούνταν να παραδοθούν, κρατώντας την Επανάσταση ζωντανή. Παράλληλα, οι βαρβαρότητες του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο (σφαγές, πυρπολήσεις ελαιώνων, αιχμαλωσία πληθυσμών) ξεσήκωσαν ένα τεράστιο κύμα Φιλελληνισμού στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Οι κυβερνήσεις της Δύσης δεν μπορούσαν πλέον να αγνοούν τους πολίτες τους που απαιτούσαν προστασία των χριστιανών.Η μάχη διήρκεσε περίπου 4 ώρες και κατέληξε σε μια ολοκληρωτική καταστροφή για την πλευρά των Οθωμανών. Πολλά τουρκοαιγυπτιακά πληρώματα, βλέποντας την ήττα να έρχεται, πυρπολούσαν ή βύθιζαν εσκεμμένα τα ίδια τους τα πλοία για να μην πέσουν στα χέρια των Ευρωπαίων, προκαλώντας αλυσιδωτές εκρήξεις μέσα στο στενό λιμάνι.Το επόμενο πρωί, ο κόλπος του Ναβαρίνου ήταν κυριολεκτικά στρωμένος με τα συντρίμμια του στόλου του Ιμπραήμ, σφραγίζοντας το τέλος της οθωμανικής ναυτικής κυριαρχίας στο Αιγαίο.