Πάτρα: Συνελήφθησαν τέσσερις νεαροί και οι γονείς τους για άγρια επίθεση και ληστεία σε βάρος 15χρονου

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν την Δευτέρα (19/10) τέσσερις προσαγωγές ανηλίκων που έγιναν από την Ασφάλεια Πατρών, για την επίθεση σε βάρος ε...

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν την Δευτέρα (19/10) τέσσερις προσαγωγές ανηλίκων που έγιναν από την Ασφάλεια Πατρών, για την επίθεση σε βάρος ενός 15χρονου στην Πάτρα, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους.Το περιστατικό σύμφωνα με το pelop.gr σημειώθηκε στην περιοχή της Αγυιάς, με τους ανήλικους να φέρονται να εμπλέκονται σε επίθεση και ληστεία σε βάρος του 15χρονου. Σύμφωνα με την καταγγελία του 15χρονου στους αστυνομικούς, ομάδα νεαρών του επιτέθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αιτία. Ο ανήλικος κατάφερε να ξεφύγει από τους δράστες και να ειδοποιήσει την Ελληνική Αστυνομία.Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι άσκησαν σωματική βία σε βάρος του 15χρονου, χτυπώντας τον στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός του, ενώ στη συνέχεια του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο. Από την επίθεση ο ανήλικος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε κάταγμα στον καρπό, μερική ρήξη τυμπάνου και οφθαλμικό τραύμα.Οι τέσσερις νεαροί συνελήφθησαν μετά την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας, ενώ συνελήφθησαν και τέσσερις γονείς τους, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.