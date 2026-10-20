Ισλαμιστές απειλούν με βόμβα σε 100 σχολεία στην Ιταλία «θα εφαρμόσουμε το νόμο της Σαρία»

Ένα email στα ιταλικά με μια γραμμή στα αραβικά έφτασε αργά το πρωί σε 100 σχολεία και οι διευθυντές και οι αρχές διέταξαν την εκκένωσή ...
Ένα email στα ιταλικά με μια γραμμή στα αραβικά έφτασε αργά το πρωί σε 100 σχολεία και οι διευθυντές και οι αρχές διέταξαν την εκκένωσή τους, γράφει η Corriere Dela Sera.
Μια σειρά από email γραμμένα στα ιταλικά με μία γραμμή στα αραβικά, που παραδόθηκαν σε εκατό ιταλικά σχολεία, σήμανε συναγερμό για την πιθανή παρουσία εκρηκτικών μηχανισμών μέσα στις τάξεις.
Από το μεσημέρι της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, βρίσκονται σε εξέλιξη εκκενώσεις σε πολλά σχολεία σε όλη τη χώρα, κατόπιν εντολής δικαστικών αρχών και διευθυντών.
Η επαρχία της Βερόνα έχει επίσης πληγεί, με εκπαιδευτικούς και μαθητές από 27 σχολεία, ιδίως στο Καστέλ ντ’Ατσάνο, το Ποβέλιανο και το Μπόσκο Κιεσανουόβα, να εκκενώνονται από τις τάξεις. Την ίδια τύχη έχουν βιώσει και πολλά σχολεία στην περιοχή της Πάντοβα.
Τα μέτρα, που αποφασίστηκαν προληπτικά από τους διάφορους δικαστές που βρίσκονταν σε υπηρεσία μαζί με τους διευθυντές, επηρέασαν σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλη την Ιταλία, από νηπιαγωγεία έως δημοτικά και γυμνάσια. Η έρευνα έχει ανατεθεί στους Καραμπινιέρους, οι οποίοι έχουν αναπτύξει ομάδες σκύλων και εκκενώνουν όλα τα σχολικά κτίρια. Οι γονείς των μαθητών ειδοποιήθηκαν αμέσως: ενώ περίμεναν να παραλάβουν τα παιδιά τους, όλοι τοποθετήθηκαν στα γυμναστήρια.
Τι γράφει το email;
Το email αναφέρει: «Σας ενημερώνουμε επειγόντως ότι ένας εκρηκτικός μηχανισμός που περιέχει νιτρικό αμμώνιο έχει τοποθετηθεί στο κτίριο . Σήμερα, με την άδεια του Αλλάχ, θα πραγματοποιήσουμε μια σειρά από προγραμματισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις σε όλη τη χώρα. Αυτό που θα ζήσετε σήμερα είναι μόνο η αρχή. Μια μέρα, η κυβέρνησή σας θα παραδώσει την εξουσία και θα επιβληθεί ο νόμος της Σαρία. Allahu Akbar».
Οι αντιδράσεις
Ο δήμαρχος και ο διευθυντής του σχολείου Bosco Chiesanuova ενημέρωσαν τους κατοίκους για το περιστατικό: «Μετά από ένα email, κατέστη απαραίτητο να προχωρήσουμε σε εκκένωση ως προληπτικό μέτρο για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των μαθητών . Αυτή ήταν σίγουρα μια αβάσιμη απειλή, αλλά προκάλεσε την παρέμβαση διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης και ελήφθη η απόφαση να προχωρήσουμε. Όλα κύλησαν ήρεμα και ήρεμα και δεν σημειώθηκαν περιστατικά. Προσπαθήσαμε να ελέγξουμε την κατάσταση χωρίς να προκαλέσουμε συναγερμό ή αδικαιολόγητο πανικό».
Το απόγευμα, ο Αλμπέρτο Στεφάνι αναφέρθηκε επίσης στο περιστατικό: «Είναι απαράδεκτο», δήλωσε ο κυβερνήτης του Βένετο .
«Η σπορά του φόβου μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογενειών, η διακοπή των σχολικών δραστηριοτήτων και η κινητοποίηση των αρχών επιβολής του νόμου με αβάσιμες αναφορές είναι ανεύθυνη συμπεριφορά που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Ελπίζω ότι οι δράστες και οι υποστηρικτές αυτών των ενεργειών θα εντοπιστούν το συντομότερο δυνατό και θα τιμωρηθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Το Βένετο δεν δέχεται εκβιασμούς, εκφοβισμούς ή προσπάθειες δημιουργίας κλίματος φόβου».
—
Echedoros.blog
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.