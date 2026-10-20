Φόβοι ακόμη και για προβοκάτσια που θα μεταφέρει τις εικόνες χάους, καταστροφής και λεηλασιών στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα... Σε συναγερμό η Ελληνική Αστυνομία!

Σε συναγερμό βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές της χώρας μας εξαιτίας των εκτεταμένων επεισοδίων που σημειώνονται σε Γαλλία, Ιταλία και Αλβ...

Σε συναγερμό βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές της χώρας μας εξαιτίας των εκτεταμένων επεισοδίων που σημειώνονται σε Γαλλία, Ιταλία και Αλβανία, υπό το ενδεχόμενο να σημειωθούν και στην Ελλάδα αντίστοιχα επεισόδια.Οι εικόνες χάους, με κατεστραμμένα και καμένα οχήματα, σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων που έχουν υποστεί ληστρικές επιδρομές μαυροφορεμένων (και ηλιοκαμένων) με κουκούλες ατόμων που άρπαζαν τα εμπορεύματα. ήρθαν να πάρουν τα σκήπτρα από τις όποιες ειρηνικές διαδηλώσεις.Αν και οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις της Ασφάλειας δείχνουν ότι δεν υφίσταται οργανωμένο σχέδιο για βίαια επεισόδια ανάλογης κλίμακας με αυτά της Γαλλίας ή της Αλβανίας, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. γνωρίζουν πολύ καλά πως η ισορροπία είναι εξαιρετικά εύθραυστη. Το ερχόμενο διήμερο, Τρίτη 20 και Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, θεωρείται η απόλυτη «ώρα zero», καθώς έχει προγραμματιστεί ένα μπαράζ μαζικών φοιτητικών και πανεκπαιδευτικών κινητοποιήσεων που μπορεί να λειτουργήσει ως θρυαλλίδα εξελίξεων.Οι δηλώσεις δε του ίδιου του Τσίπρα και στελεχών του, δείχνουν πως υπάρχουν και τάσεις και θέληση για παρόμοια σκηνικά με φόντο την Αθήνα και άλλες ελληνικές πόλεις.Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνεται με αγωνία στις επόμενες ώρες. Για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν δώσει αγωνιστικό ραντεβού στην Πλατεία Συντάγματος, προγραμματίζοντας συμβολική κατασκήνωση και συναυλία διαμαρτυρίας, διεκδικώντας άμεσες λύσεις στη στεγαστική κρίση που «πνίγει» τις οικογένειές τους.Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, η ένταση αναμένεται να κορυφωθεί με το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια, ενώ παράλληλες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη και σε δεκάδες άλλες πόλεις της επικράτειας.Στον δρόμο κατεβαίνουν συμπαραστάτες και οι εκπαιδευτικοί, με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) να κηρύσσει 24ωρη απεργία και την ΟΛΜΕ να προχωρά σε στάσεις εργασίας, καταγγέλλοντας τις τεράστιες ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, τις επικίνδυνες σχολικές υποδομές και τους καθηλωμένους μισθούς. Στο μέτωπο αυτό προστίθενται τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αττικής —όπως το ΕΚΠΑ, το ΕΜΠ, το ΠαΔΑ και το ΟΠΑ— δημιουργώντας έναν ογκώδη αλυσίδα διαμαρτυρίας.Αυτό που φοβούνται περισσότερο οι επιτελείς της Αστυνομίας είναι το ενδεχόμενο ενός τυχαίου περιστατικού, μιας απρόσεκτης ενέργειας ή μιας προβοκάτσιας που θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμούς, μετατρέποντας μια ειρηνική διαδήλωση σε ανεξέλεγκτο πεδίο μάχης και δίνοντας την αφορμή για ένα γενικευμένο ξέσπασμα.