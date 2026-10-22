ΑΦΗΝΕΙ ΑΦΩΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ... Παγκόσμιο επίτευγμα... 1943... 22 Οκτωβρίου... Το «Αδριάς» διασχίζει χωρίς ΧΩΡΙΣ ΠΛΩΡΗ ολόκληρη τη Μεσόγειο και φτάνει στην Αλεξάνδρεια υπό αποθεωτική υποδοχή...!!!









Στις 22 Οκτωβρίου 1943, το α/τ «ΑΔΡΙΑΣ» με Κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Ι. Τούμπα, κατά την εκτέλεση αποστολής σε περιοχή της Δωδεκανήσου προσέκρουσε σε νάρκη με αποτέλεσμα να αποκοπεί εντελώς η πλώρη, να πάθει σημαντικές ζημιές το υπόλοιπο σκάφος, να φονευθούν 21 άνδρες του πληρώματος και να τραυματιστούν 24, μεταξύ των οποίων ο Κυβερνήτης και 3 αξιωματικοί.Παρά τη κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί το πλοίο, μπόρεσε να πλεύσει με ίδια μέσα και να προσαράξει στη Τουρκική ακτή. Στη συνέχεια, μετά από πρόχειρες επισκευές κάτω από εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες, το «ΑΔΡΙΑΣ» με ίδια μέσα και την πλώρη κομένη, συνέχισε το ταξίδι και έφθασε μέχρι την Αλεξάνδρεια. (!!!) για να επανενωθεί με τον υπόλοιπο Ελληνικό Στόλο.Στο λιμάνι της ΑλεξάνδρειαςΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ο Συμμαχικός Στόλος έχει παραταχθεί για να τιμήσει το αντιτορπιλικό μας που κατάφερε ένα ηρωϊκό ταξίδι επιστροφής αδιανόητο για όλους αλλά αντάξιο της πανάρχαιας ναυτοσύνης του Έθνους μας.Εικοσιδύο χρόνια μετά ναύαρχος ε.α. πλέον Ιωάννης Τούμπας, ήρωας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν ένας από τους κυριότερους συνεργάτες του Γεωργίου Παπανδρέου, που του είχε μάλιστα αναθέσει το σημαντικό υπουργείο Εσωτερικών.Ο Τούμπας ήταν ευθύς, έντιμος, απότομος, με αυτοπεποίθηση και συντηρητικές ιδέες. Δεν μακροημέρευσε στο παπανδρεϊκό υπουργείο Εσωτερικών. Είχε διαφωνήσει με τον αρχηγό του και παραιτήθηκε. Στις 15 Ιουλίου 1965 το βράδυ ήταν ένας από τους τρεις, με επικεφαλής τον Αθανασιάδη-Νόβα, που ανέλαβαν την εντολή του Βασιλέως Κωνσταντίνου να κυβερνήσουν την χώρα κι ενώ ο Γεώργιος Παπανδρέου δεν είχε παραιτηθεί...Ίσως αυτή η πολιτική του επιλογή να έδρασε καταλητικά επάνω στην ιστορική του μνήμη, αφού ως γνωστόν η διαρκής προπαγάνδα της αυτοαποκαλούμενης "δημοκρατικής παράταξης" είναι ισοπεδωτικήγια αυτούς που δεν εξυπηρέτησαν τους δικούς της πολιτικούς στόχους! Η Ελλάδα; Κομμάτια να γίνει και για αυτούς και για τους άλλους της... "μικρής πλην τιμίου Ελλάδος" που μας το παίζουν και "σούπερ πατριώτες"..."ΣΤΟΧΟΣ"