Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στο Ηράκλειο της Κρήτης, ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε στην περιοχή Τρεις Βαγιές, στο Ηράκλειο της Κρήτης το απόγευμα της Τετάρτης, με αποτέλεσμα...



Στο σημείο έσπευσε αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας στον τραυματία.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, ο τραυματίας παρελήφθη σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή. Ο τραυματίας δέχτηκε χτύπημα στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο και έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Η πρώτη εκτίμηση δείχνει ότι τα τραύματα που φέρει ο νεαρός αλλοδαπός δεν είναι σοβαρά.



Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε πολύ κοντά στην εκκλησία του Άη Γιάννη Χωστού, σε σημείο όπου, σύμφωνα με το τοπικό μέσο, διανυκτερεύουν αρκετοί αλλοδαποί. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα άτομα που ενεπλάκησαν στη συμπλοκή σχετίζονται με όσους διαμένουν στην περιοχή.

Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε στην περιοχή Τρεις Βαγιές, στο Ηράκλειο της Κρήτης το απόγευμα της Τετάρτης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.