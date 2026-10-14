Αιγαίο: 14 τουρκικά αεροσκάφη με 17 παραβιάσεις – Δύο σχηματισμοί F-16 και 8 UAV

Νέα τουρκική αεροπορική δραστηριότητα καταγράφηκε την 21η Οκτωβρίου 2026 στο FIR Αθηνών και στον Εθνικό Εναέριο Χώρο, με συνολικά 14 αερο...

Νέα τουρκική αεροπορική δραστηριότητα καταγράφηκε την 21η Οκτωβρίου 2026 στο FIR Αθηνών και στον Εθνικό Εναέριο Χώρο, με συνολικά 14 αεροσκάφη να πραγματοποιούν παραβάσεις και παραβιάσεις σε τρεις περιοχές του Αιγαίου.Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, καταγράφηκαν δύο σχηματισμοί τουρκικών F-16 και οκτώ UAV, ενώ δεν σημειώθηκαν εμπλοκές και κανένα από τα αεροσκάφη δεν ήταν οπλισμένο.Δύο σχηματισμοί F-16 και 8 UAVΗ τουρκική δραστηριότητα περιλάμβανε 2 σχηματισμούς F-16, εκ των οποίων ο ένας αποτελούνταν από 4 αεροσκάφη και ο δεύτερος από 2 F-16.