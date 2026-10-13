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Σαν σήμερα το 1912: Φτάνει στην Κοζάνη ο Βασιλιάς Γεώργιος Α' και βγάζει διαταγή να βαδίσει ο Στρατός μας προς Βέροια και Θεσσαλονίκη

Οκτωβρίου 13, 2026

Φτάνει στις 4.30 το απόγευμα στην Κοζάνη ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ και δύο ώρες αργότερα εκδίδεται η διαταγή να βαδίσει η στρατιά προς Βέροια ...




Φτάνει στις 4.30 το απόγευμα στην Κοζάνη ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ και δύο ώρες αργότερα εκδίδεται η διαταγή να βαδίσει η στρατιά προς Βέροια και Θεσσαλονίκη.





Ο Γεώργιος από την Κοζάνη απέστειλε στον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο το εξής τηλεγράφημα: « Σάς πέμπω χαιρετισμόν εκ Κοζάνης. Είμαι υπερήφανος δια τον ανδρείον στρατό μου, όστις υπό την επιτυχή ηγεσίαν του προσφιλεστάτου μου υιού Διαδόχου εφάνη αντάξιος των προσδοκιών της φιλτάτης Πατρίδος και όστις πλήρης ενθουσιασμού χωρεί, όπου η τιμή και το καθήκον τον καλεί. ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

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