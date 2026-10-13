Πως και γιατί Φράκαραν τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων: Κύμα νέων στρατεύσιμων έφερε η αυστηροποίηση των αναβολών

Πολλαπλάσιος του αναμενομένου εμφανίζεται ο αριθμός των νεοσύλλεκτων που καλούνται να καταταγούν στη Δ’ ΕΣΣΟ του 2026, μετά τις αλλαγές σ...



Μετά τις αλλαγές στο σύστημα αναβολών της στρατιωτικής θητείας, αυστηροποιώντας κατά πολύ το πλαίσιο για την εκχώρησή τους, ο αριθμός των νεοσύλλεκτων εμφανίστηκε πολλαπλάσιος του αναμενομένου, δημιουργώντας νέα δεδομένα για το Πεντάγωνο.



Σε αυτό το τοπίο, ήρθε να προστεθεί και η δυνατότητα κατάταξης πρότακτων από την ηλικία των 18 ετών, αυξάνοντας έτι περαιτέρω τον αριθμό που θα έπρεπε να διαχειριστούν τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ).



Μπροστά στην νέα συνθήκη, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καταβάλλει, κατά πληροφορίες, εντατικές προσπάθειες τις τελευταίες ώρες, για να απορροφηθούν όσοι το δυνατόν περισσότεροι στη Δ’ ΕΣΣΟ/2026, καθώς λαμβάνεται υπόψη τόσο ο οικογενειακός προγραμματισμός, όσο και η ανάγκη των νεοσύλλεκτων να ολοκληρώσουν άμεσα την στρατιωτική τους θητεία, προκειμένου να δρομολογήσουν τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους.



Με φόντο την νέα κατάσταση, στρατιωτικές πηγές σχολίαζαν πως «τα μέτρα που ελήφθησαν και αφορούν τον περιορισμό των αναβολών και την κατάταξη πρότακτων από την ηλικία των 18 ετών είχαν σημαντική επιτυχία. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε το ενδεχόμενο ένας μικρός αριθμός από τους προς κατάταξη τον Νοέμβριο να υπερβαίνει την υπάρχουσα δυναμικότητα των Κέντρων Εκπαίδευσης», καταλήγοντας ότι «περί αυτού του ενδεχομένου ελήφθη πρόνοια και η συντριπτική πλειοψηφία όσων υπέβαλαν αίτημα διακοπής της αναβολής θα καταταγούν κανονικά».

Πολλαπλάσιος του αναμενομένου εμφανίζεται ο αριθμός των νεοσύλλεκτων που καλούνται να καταταγούν στη Δ’ ΕΣΣΟ του 2026, μετά τις αλλαγές στη στρατιωτική θητεία που θεσπίστηκαν με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας τον περασμένο Ιανουάριο.