Σοκ στη Φθιώτιδα: Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 4χρονης σε παιδικό σταθμό – «Φαινόταν ότι κάτι την βασανίζει, την πονάει»

Μια συγκλονιστική καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού περίπου 4 ετών μέσα σε παιδικό σταθμό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή τη...

Μια συγκλονιστική καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού περίπου 4 ετών μέσα σε παιδικό σταθμό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή της Φθιώτιδας.Όπως περιέγραψε στο MEGA, η μητέρα της 4χρονης η αλλαγή στη συμπεριφορά του άρχισε από τότε που ξεκίνησε να πηγαίνει στον παιδικό σταθμό στην Φθιώτιδα. Το παιδί κλεινόταν στον εαυτό του, ενώ η ίδια προσπαθούσε να καταλάβει τι συνέβαινε, μέχρι τη στιγμή που, σύμφωνα με την καταγγελία της, άρχισε να της περιγράφει όσα βίωνε, αποκαλύπτοντας ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης.«Μου είπε ”δεν θέλω να πάω με τίποτα, μαμά, σχολείο”. Με το που άρχισα να μιλάω για το σχολείο, το παιδί έκανε πολύ νευρικές κινήσεις, πάνω μου ερχόταν, δε με κοιτούσε στα μάτια και πίεζε το πηγούνι της προς εμένα και φαινόταν ότι με το βλέμμα της κάτι την βασανίζει, κάτι την πονάει και κάτι προσπαθεί να αποφύγει πάρα μα πάρα πολύ», περιέγραψε η μητέρα του παιδιού.Η μητέρα του μικρού κοριτσιού προσπάθησε να μάθει ό,τι περισσότερο μπορούσε για να βοηθήσει το παιδί της. «(Την ρώτησα) ”Υπάρχει κάποιος που σου ‘χει πει να κρατήσεις κάτι μυστικό, να μην το πεις σε κανέναν” και με το που έκανα αυτή την ερώτηση, η απάντηση ήταν ”ναι” και μετά το παιδί ξεκλείδωσε και μίλησε».Αμέσως η μητέρα μαζί με τον σύζυγό της ανέλαβαν δράση Επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον παιδικό σταθμό και κατήγγειλαν σε εισαγγελία και αστυνομία όσα εκμυστηρεύτηκε το παιδί, σε βάρος συγκεκριμένου προσώπου.Πρόκειται για μία εργαζόμενη στον παιδικό σταθμό, η οποία είχε προσληφθεί από το δήμο και τοποθετήθηκε σε θέση άσχετη με το αντικείμενό της μέσα στον παιδικό σταθμό.Τα ερωτήματα που εγείρονται για τα κριτήρια βάσει των οποίων έγινε η τοποθέτησή της σε έναν τόσο ευαίσθητο χώρο, είναι εύλογα.Η καταγγελλόμενη εργαζόμενη, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχει απομακρυνθεί από το σχολικό περιβάλλον.