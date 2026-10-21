Σαν σήμερα το 1912 παίρνουν πόδι από την Πρέβεζα οι τουρκαλάδες... Ο Ελληνικός Στρατός πετάει και απελευθερώνει την πρώτη μεγάλη πόλη της Ηπείρου!

Ο ελληνικός στρατός Ηπείρου (Απόσπασμα Ταγματάρχη Σπηλιάδη) απελευθερώνει την Πρέβεζα και αφοπλίζει την τουρκική φρουρά δυνάμεως 810 ανδρών...

Ο ελληνικός στρατός Ηπείρου (Απόσπασμα Ταγματάρχη Σπηλιάδη) απελευθερώνει την Πρέβεζα και αφοπλίζει την τουρκική φρουρά δυνάμεως 810 ανδρών.Το γεγονός είναι επακόλουθο της σκληρής μάχης που δόθηκε την προηγουμένη, από το ίδιο απόσπασμα, στην τοποθεσία της Νικόπολης, κατά την οποία νικήθηκαν οι Τούρκοι και καταλήφθηκε το ομώνυμο χωριό. Τον αγώνα βοήθησε και μοίρα του ελληνικού στόλου Ιονίου υπό τον Πλοίαρχο Ιωάννη Δαμιανό.