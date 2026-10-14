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Καταρρίπτουν ρεκόρ οι Τούρκοι στο Αιγαίο…προέβησαν σε 14 Παραβάσεις και 10 Παραβιάσεις... μέχρι να τους καταρρίψουμε!

Οκτωβρίου 21, 2026

  Νέα προκλήσεις από την Τουρκία στο Αιγαίο με 14 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου και 10 παραβάσεις του FIR Αθηνών. Συγκεκριμένα...

 



Νέα προκλήσεις από την Τουρκία στο Αιγαίο με 14 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου και 10 παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε σήμερα 20 Οκτωβρίου το ΓΕΕΘΑ, η Τουρκία έκανε 14 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις με πέντε drones και ένα αεροσκάφος συλλογής πληροφοριών, ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου CN-235 στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά UAV προχώρησαν σε 8 παραβάσεις και 9 παραβιάσεις, ενώ το CN-235 σε 2 παραβάσεις και 5 παραβιάσεις.

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