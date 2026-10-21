Παιανία... «Πολυεθνική» συμμορία έκλεψε καλώδια 25 χιλιομέτρων, αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ από γαλλική εταιρεία, 19 συλλήψεις

Στην εξάρθρωση συμμορίας που είχε αφαιρέσει καλώδια χαλκού συνολικού μήκους 25 χιλιομέτρων και αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ από ε...



Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας των αστυνομικών, τα μέλη της συμμορίας πραγματοποιούσαν τις κλοπές κατά τις νυχτερινές ώρες, εισβάλλοντας στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου στα Μεσόγεια και αφαιρώντας μεγάλες ποσότητες καλωδίων χαλκού. Στη συνέχεια, φόρτωναν τα κλεμμένα καλώδια σε φορτηγά οχήματα, τα οποία επίσης είχαν κλέψει, και τα μετέφεραν σε απομονωμένες περιοχές. Εκεί έκαιγαν την εξωτερική επένδυση των καλωδίων, προκειμένου να απομονώσουν τον χαλκό και στην συνέχεια να τον πουλήσουν.



Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ποσότητα των καλωδίων που αφαίρεσαν έφτανε τα 25 χιλιόμετρα, ενώ η αξία τους ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο ευρώ. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης, είχαν οι κάμερες ασφαλείας και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Από την επεξεργασία των δεδομένων ταυτοποιήθηκαν 19 άτομα, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης.



Ακολούθησαν σε ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις που έγιναν σε περιοχές της Αττικής και της Βοιωτίας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι. Οι συλληφθέντες κατάγονται από την Ελλάδα (Ρομά), την Αλβανία, τη Βουλγαρία και το Μπανγκλαντές



Η υπόθεση αποκαλύπτει τη μεγάλη έκταση της παράνομης δραστηριότητας που αποδίδεται στη συγκεκριμένη συμμορία, καθώς οι δράστες φέρονται να είχαν οργανώσει τόσο την αφαίρεση όσο και τη μεταφορά και επεξεργασία των κλεμμένων καλωδίων, με σκοπό την εκμετάλλευση του χαλκού που περιείχαν.

Στην εξάρθρωση συμμορίας που είχε αφαιρέσει καλώδια χαλκού συνολικού μήκους 25 χιλιομέτρων και αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ από εργοτάξιο γαλλικής εταιρείας στην Παιανία προχώρησε ΕΛΑΣ ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν 19 άτομα μετά από ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Αττική και Βοιωτία.