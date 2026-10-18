ΕΧΟΥΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ...!! Η Ιστορία που θέλουν να ξεχάσουμε... Στην Έδεσσα, Το Αμύνταιο, Την Θάσο, Τον Αη Στράτη και την Ίμβρο, πετάει σαν σήμερα στα 1912 Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!

Συνεχίζεται η προέλαση του Ελληνικού Στρατού στην Μακεοδονία. Στις 18 Οκτωβρίου του 1912 ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει από τους Τούρκους την Έδεσσα (VΙ Μεραρχία) και το Αμύνταιο (V Μεραρχία). Την ίδια μέρα, "Ελληνικό ναυτικό άγημα και διλοχία πεζικού, που επέβαιναν στα ατμόπλοια ""Πέλοψ"" και ""Κανάρης"", απελευθερώνουν τα νησιά Θάσος, Άγιος Ευστράτιος και Ίμβρος, ενώ την επομένη απελευθερώνουν τη Σαμοθράκη."