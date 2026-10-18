Αναστατώνονται οι τούρκοι με τις συζητήσεις Ελλάδος - Ισραήλ για την απόκτηση του βαλιστικού LORA... Για «βρώμικο σχέδιο» μιλά το Haber7

Το τουρκικό κρατικό πρακτορείο Anadolu μετέδωσε στις 14 Οκτωβρίου ότι, η Ελλάδα σχεδιάζει να αγοράσει το σύστημα LORA από την Israel Aeros...









«Η Ελλάδα θέλει να παράγει αυτά τα πυραυλικά συστήματα μαζί με το Ισραήλ στο δικό της έδαφος», έγραψε το Anadolu. και συμπληρώνει, ότι το αίτημα περιλαμβάνεται στα σχέδια του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ΓΕΕΘΑ, ότι μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών θα οριστεί η τιμή και θα ξεκινήσει η διαδικασία αγοράς, και ότι το βεληνεκές του πυραύλου ξεπερνά τα 500 χιλιόμετρα, όπως έδειξε η δοκιμή του Γερμανικού Ναυτικού τον Σεπτέμβριο.





Το Anadolu συνέδεσε το θέμα με τη συμφωνία περίπου 3 δισ. ευρώ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», που υπογράφηκε τον Αύγουστο, μια συμφωνία που είχε ήδη προκαλέσει έντονη τουρκική αντίδραση.









Το τουρκικό κρατικό πρακτορείο Anadolu μετέδωσε στις 14 Οκτωβρίου ότι, η Ελλάδα σχεδιάζει να αγοράσει το σύστημα LORA από την Israel Aerospace Industries και να το παράγει από κοινού με το Ισραήλ.Από εκεί η είδηση πέρασε σε άλλα τουρκικά μέσα, με πολύ πιο επιθετικό τόνο. Το φιλοκυβερνητικό Haber7, για παράδειγμα, δημοσίευσε άρθρο την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου με τίτλο: «Αποκαλύφθηκε το βρώμικο σχέδιο της Ελλάδας! Θα παράγουν από κοινού με το Ισραήλ», παρουσιάζοντας την ελληνική εξοπλιστική επιλογή ως κάτι που κρυβόταν και τώρα «βγήκε στο φως». Κρατήστε μας στο ραντάρ σας.Η ανησυχία της Άγκυρας εξηγείται από τη γεωγραφία. Ένας βαλλιστικός πύραυλος ακριβείας με βεληνεκές άνω των 500 χιλιομέτρων, αναπτυγμένος στην ηπειρωτική Ελλάδα, θα έδινε στον Στρατό Ξηράς δυνατότητα βαθιάς κρούσης σε όλο το εύρος του Αιγαίου και της Μικράς Ασίας, απαντώντας στους τουρκικούς βαλλιστικούς Tayfun. Η συμπαραγωγή θα σήμαινε επίσης ότι η ελληνική αμυντική βιομηχανία αποκτά τεχνογνωσία σε ένα πεδίο όπου η Τουρκία θεωρούσε ότι έχει προβάδισμα. Το ενδιαφέρον για τον LORA δεν περιορίζεται στην Ελλάδα, καθώς και το Μαρόκο διαπραγματεύεται με το Ισραήλ για τον ίδιο πύραυλο, προκαλώντας ανησυχία στην Ισπανία.