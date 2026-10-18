Συννεφιά και βροχές σήμερα σε Έβρο και Νότια Πελοπόννησο, ήλιος στην Αττική – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός αύριο Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, με πιθανότητα για λίγες βροχές σε Έβρο και Νότια Πελοπόννησο. Η θερμοκρασί...

Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός αύριο Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, με πιθανότητα για λίγες βροχές σε Έβρο και Νότια Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, πυκνότερες θα είναι οι νεφώσεις στον καιρό στα νότια και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας και υπάρχει πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες βροχές στη Νότια Πελοπόννησο και στον Έβρο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και κατά τόπους θα σχηματιστούν ομίχλες.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 18-20 και τοπικά 21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 έως 19-21, στη Θεσσαλία από 4 έως 20-22, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 19-21 και τοπικά 22 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 20-22 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 18-20 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 20-22 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι θα πνέουν, στο Αιγαίο από νοτιοδυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και στο Ιόνιο από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς.Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου.Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.