Σαν Σήμερα: 1909 η Ελλάδα αγοράζει το Θωρηκτό Αβέρωφ... Οι Βάσεις για το ΕΠΟΣ του 1912 - 13 έχουν μπεί...

1909…. Η Ελλάδα αγοράζει από την Ιταλία το θωρηκτό “Αβέρωφ”, έναντι 24 εκατομμυρίων δραχμών, από τα οποία τα 8 εκατομμύρια προέρχονται α...
1909…. Η Ελλάδα αγοράζει από την Ιταλία το θωρηκτό “Αβέρωφ”, έναντι 24 εκατομμυρίων δραχμών, από τα οποία τα 8 εκατομμύρια προέρχονται από κληροδότημα του εθνικού ευεργέτη, Γεωργίου Αβέρωφ.
Το πλοίο καθελκύστηκε στις 12 Μαρτίου 1910, και μετά από δοκιμές διάρκειας ενός έτους παραλήφθηκε στις 16 Μαΐου 1911 οπότε και απέπλευσε με κυβερνήτη τον πλοίαρχο Ι. Δαμιανό για την Αγγλία προκειμένου να λάβει μέρος στις εορτές στέψης του Βασιλιά Γεωργίου Ε' στο Spithead, αλλά και για να εφοδιασθεί με πυρομαχικά.
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