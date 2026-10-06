Page Nav

HIDE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Breaking News:

latest

Τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο: 6 UAV και CN-235 σε 24 παραβάσεις και παραβιάσεις

Οκτωβρίου 24, 2026

  Νέα τουρκική αεροπορική δραστηριότητα στο Αιγαίο καταγράφηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, με συνολικά επτά τουρκικά αεροσκάφη να κινο...

 



Νέα τουρκική αεροπορική δραστηριότητα στο Αιγαίο καταγράφηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, με συνολικά επτά τουρκικά αεροσκάφη να κινούνται στο FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, επρόκειτο για 6 UAV και ένα CN-235, τα οποία πραγματοποίησαν συνολικά 11 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 13 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Δραστηριότητα σε τρεις περιοχές του Αιγαίου

Η τουρκική δραστηριότητα καταγράφηκε στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)