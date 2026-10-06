Τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο: 6 UAV και CN-235 σε 24 παραβάσεις και παραβιάσεις

Νέα τουρκική αεροπορική δραστηριότητα στο Αιγαίο καταγράφηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, με συνολικά επτά τουρκικά αεροσκάφη να κινο...

Νέα τουρκική αεροπορική δραστηριότητα στο Αιγαίο καταγράφηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, με συνολικά επτά τουρκικά αεροσκάφη να κινούνται στο FIR Αθηνών.Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, επρόκειτο για 6 UAV και ένα CN-235, τα οποία πραγματοποίησαν συνολικά 11 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 13 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.Δραστηριότητα σε τρεις περιοχές του ΑιγαίουΗ τουρκική δραστηριότητα καταγράφηκε στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.