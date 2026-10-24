Επίθεση τεσσάρων ατόμων σε 47χρονο στο Ρέθυμνο για οπαδικό πανό, χτύπησαν και αστυνομικό, τρεις συλλήψεις

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για την επίθεση που δέχθηκε 47χρονος το βράδυ της Πέμπτης (22/10) στο Ρέθυμνο από τέσσερα άτομα ...



Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι τρεις συλληφθέντες είναι Έλληνες ηλικίας 21, 25 και 27 ετών και κατηγορούνται για ληστεία, πρόκληση σωματικών βλαβών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητικής βίας και βία κατά υπαλλήλων.



Η επίθεση σημειώθηκε όταν οι τέσσερις άνδρες, φορώντας κράνη, πλησίασαν τον 47χρονο και του επιτέθηκαν, με σκοπό να του αποσπάσουν το σακίδιο που είχε μαζί του. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, το θύμα προσπάθησε να αντισταθεί, με αποτέλεσμα να δεχθεί χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα.



Την επίθεση αντιλήφθηκε ένας αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και έτυχε να βρίσκεται στο σημείο εκείνη την στιγμή.Ο αστυνομικός ενημέρωσε αμέσως το Κέντρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου και έσπευσε να βοηθήσει τον 47χρονο.



Ωστόσο, ένας από τους δράστες τού επιτέθηκε με τα χέρια, προκαλώντας του ελαφρά τραύματα, προκειμένου να αποτρέψει τη σύλληψή τους. Στη συνέχεια, οι τέσσερις άνδρες τράπηκαν σε φυγή με δίκυκλες μοτοσικλέτες.



Ο 47χρονος μετέβη στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα ελαφρά τραύματά του και στη συνέχεια αποχώρησε.



Μετά την κινητοποίηση της ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 25χρονο και τον 27χρονο να επιβαίνουν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Ακολούθησε ο εντοπισμός και η σύλληψη του 21χρονου, ανεβάζοντας σε τρεις τον αριθμό των συλληφθέντων.



Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, ενώ η αστυνομική έρευνα αφορά και τον τέταρτο εμπλεκόμενο στην επίθεση.

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για την επίθεση που δέχθηκε 47χρονος το βράδυ της Πέμπτης (22/10) στο Ρέθυμνο από τέσσερα άτομα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Οι δράστες χτύπησαν τον άνδρα και του άρπαξαν ένα σακίδιο που περιείχε πανό με διακριτικά αθλητικού συλλόγου, ενώ από την επίθεση τραυματίστηκε και αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος επιχείρησε να παρέμβει.