Κακοκαιρία στην Κρήτη: Νέο 112 στην Ιεράπετρα – Στη θάλασσα τμήμα του οδικού δικτύου προς Σητεία – Βράχος έπεσε σε αυτοκίνητο και ο οδηγός σώθηκε από θαύμα

Νέο μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας εκδόθηκε στις 15:03 του Σαββάτου (3/10), καθώς η ...

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, κυρίως στα ορεινά και νότια τμήματα.

Κυρίως στις ανωτέρω περιοχές παρατηρείται συσσώρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα.



«Μάχη» της Πυροσβεστικής σε όλη την Κρήτη



Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν αναπτυγμένες σε ολόκληρο το νησί, ενώ οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται κυρίως σε απεγκλωβισμούς, αντλήσεις υδάτων και αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο.



Στην Ιεράπετρα και τις γύρω περιοχές πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επιχειρήσεις για τον απεγκλωβισμό πολιτών από οχήματα και κατοικίες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι ανάγκες για παροχή βοήθειας ήταν ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς τα νερά και τα φερτά υλικά δημιούργησαν επικίνδυνες συνθήκες σε πολλές περιοχές του νησιού.

Βράχος έπεσε σε αυτοκίνητο – Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός



Στη θάλασσα τμήμα του δρόμου Ιεράπετρα – Σητεία



Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι ζημιές στο οδικό δίκτυο μεταξύ Ιεράπετρας και Σητείας.



Στην περιοχή αμέσως μετά τα Φέρμα, σε τρία σημεία, ο δρόμος έχει υποστεί σημαντικές καταστροφές, ενώ τμήμα του ρεύματος κυκλοφορίας προς τα ανατολικά έχει καταλήξει στη θάλασσα.



Στην ίδια περιοχή, ταξί που μετέφερε τουρίστες παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο. Το όχημα ακινητοποιήθηκε στο πρανές του δρόμου, με αποτέλεσμα ο οδηγός και οι τρεις επιβάτες να καταφέρουν να βγουν σώοι.

Νέο μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας εκδόθηκε στις 15:03 του Σαββάτου (3/10), καθώς η κακοκαιρία εξακολουθεί να «σφυροκοπά» την Κρήτη.