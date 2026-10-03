Κακοκαιρία στην Κρήτη: Νέο 112 στην Ιεράπετρα – Στη θάλασσα τμήμα του οδικού δικτύου προς Σητεία – Βράχος έπεσε σε αυτοκίνητο και ο οδηγός σώθηκε από θαύμα

Νέο μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας εκδόθηκε στις 15:03 του Σαββάτου (3/10), καθώς η ...
Νέο μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας εκδόθηκε στις 15:03 του Σαββάτου (3/10), καθώς η κακοκαιρία εξακολουθεί να «σφυροκοπά» την Κρήτη.
Κακοκαιρία στην Κρήτη: Μήνυμα 112 στο Λασίθι για περιορισμό των μετακινήσεων
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο #Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας.
Κακοκαιρία στην Κρήτη: Μήνυμα από το 112 για το Αμάρι Ρεθύμνου – «Περιορίστε τις μετακινήσεις»
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.grΕλληνικό Χρηματιστήριο: Επιστρέφει στον διεθνή επενδυτικό χάρτη – Τι λέει ο CEO Euronext Athens
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Σε «Red Code» η Κρήτη την οποία «σαρώνει» η κακοκαιρία: Ήχησε ξανά το 112 – Πλημμύρες, απεγκλωβισμοί και ζημιές στο νησί
— 112 Greece (@112Greece) October 3, 2026
Η νέα προειδοποίηση ήρθε ενώ σε αρκετές περιοχές του Λασιθίου καταγράφονται συσσώρευση υδάτων και μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών στο οδόστρωμα, με τον κρατικό μηχανισμό να παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα.
Η εικόνα στην Κρήτη παραμένει δύσκολη, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην Ιεράπετρα και τον Μυλοπόταμο, ενώ η Πυροσβεστική έχει επιχειρήσει σε δεκάδες περιστατικά που συνδέονται με την κακοκαιρία. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, μέσα στο τελευταίο 24ωρο η Υπηρεσία κλήθηκε να συνδράμει σε 110 περιστατικά σε ολόκληρο το νησί, πολλά από τα οποία αφορούσαν εγκλωβισμένους οδηγούς και επιβάτες οχημάτων.
Στην περιοχή τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα έντονα, με υπερχειλίσεις χειμάρρων, πλημμυρισμένους δρόμους και φερτά υλικά. Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ απευθύνεται έκκληση να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις.
Στις 14:27, εξάλλου, εκδόθηκε νέο μήνυμα του 112 για την ευρύτερη περιοχή της Κοινότητας Αμαρίου στο Ρέθυμνο, λόγω της εκ νέου συσσώρευσης υδάτων και φερτών υλικών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο #Αμαρίου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) October 3, 2026
Είχε προηγηθεί το 112 στον Μυλοπόταμο
Νωρίτερα, στις 11:55, είχε ενεργοποιηθεί το 112 στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN…
— 112 Greece (@112Greece) October 3, 2026
Το μήνυμα καλούσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και, όπου απαιτείται, να μετακινηθούν προληπτικά σε υψηλότερα και ασφαλέστερα σημεία.
Ισχυρά είναι τα φαινόμενα αυτή τη στιγμή σε:Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και κυρίως στις περιοχές, Ασκύφου, Φαλάσαρνα, Κάνδανος καθώς και στην περιοχή Ξυλόσκαλο.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και κυρίως στις περιοχές Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουράς και Σπήλι.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, κυρίως στα ορεινά και νότια τμήματα.
Κυρίως στις ανωτέρω περιοχές παρατηρείται συσσώρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα.
Κυρίως στις ανωτέρω περιοχές παρατηρείται συσσώρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα.
«Μάχη» της Πυροσβεστικής σε όλη την Κρήτη
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν αναπτυγμένες σε ολόκληρο το νησί, ενώ οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται κυρίως σε απεγκλωβισμούς, αντλήσεις υδάτων και αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο.
Στην Ιεράπετρα και τις γύρω περιοχές πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επιχειρήσεις για τον απεγκλωβισμό πολιτών από οχήματα και κατοικίες.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι ανάγκες για παροχή βοήθειας ήταν ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς τα νερά και τα φερτά υλικά δημιούργησαν επικίνδυνες συνθήκες σε πολλές περιοχές του νησιού.
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Στη θάλασσα τμήμα του δρόμου Ιεράπετρα – Σητεία
Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι ζημιές στο οδικό δίκτυο μεταξύ Ιεράπετρας και Σητείας.
Στην περιοχή αμέσως μετά τα Φέρμα, σε τρία σημεία, ο δρόμος έχει υποστεί σημαντικές καταστροφές, ενώ τμήμα του ρεύματος κυκλοφορίας προς τα ανατολικά έχει καταλήξει στη θάλασσα.
Στην ίδια περιοχή, ταξί που μετέφερε τουρίστες παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο. Το όχημα ακινητοποιήθηκε στο πρανές του δρόμου, με αποτέλεσμα ο οδηγός και οι τρεις επιβάτες να καταφέρουν να βγουν σώοι.
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