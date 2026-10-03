Ισχύει από προχθές... Ώρες κοινής ησυχίας: Ποιες ώρες απαγορεύονται οι θορυβώδεις δραστηριότητες

Από την 1η Οκτωβρίου ξεκίνησαν οι ώρες κοινής ησυχίας της χειμερινής περιόδου κατά τις οποίες απαγορεύονται οι δραστηριότητες που προκαλο...



Ποιες εργασίες απαγορεύονται





Εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν μπορούν να αναβληθούν, μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασιών με ειδική και αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος, ιδίως όταν πρόκειται για εργασίες κοινής ωφέλειας.

Η λειτουργία μουσικών οργάνων, ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων ή τηλεοράσεων σε υψηλή ένταση, καθώς και οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κατοικίες ή άλλους ιδιωτικούς χώρους.

Τραγούδια, φωνασκίες, χρήση μουσικών οργάνων και λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων σε δρόμους, πλατείες και γενικά δημόσιους χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού.

Θορυβώδη παιχνίδια σε καφενεία, σφαιριστήρια και άλλα δημόσια κέντρα, αλλά και οι φωνασκίες και οι συζητήσεις σε υψηλό τόνο από τους θαμώνες.

Θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων, λεωφορείων, ταξί κ.λπ.

Η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων από φορτηγά αυτοκίνητα όταν προκαλεί θόρυβο.

Η θορυβώδης λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου οχήματος όταν αυτό βρίσκεται σε στάση.

Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων και συστημάτων ασφαλείας χωρίς να υπάρχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία τους.

Από την 1η Οκτωβρίου ξεκίνησαν οι ώρες κοινής ησυχίας της χειμερινής περιόδου κατά τις οποίες απαγορεύονται οι δραστηριότητες που προκαλούν έντονους θορύβους σε κατοικημένες περιοχές.Συγκεκριμένα, οι ώρες κοινής ησυχίας που ισχύουν πλέον είναι δύο ώρες το μεσημέρι, από τις 15:30 έως τις 17:30 και 9,5 ώρες το βράδυ, από τις 22:00 έως τις 07:30.Κατά το συγκεκριμένο διάστημα απαγορεύονται εργασίες με μηχανήματα, δυνατή μουσική και φωνές, ενώ οι παραβίαση αυτών προβλέπει κυρώσεις. Ανάλογα με την περίπτωση, προβλέπεται πρόστιμο ή ακόμη και φυλάκιση έως πέντε μήνες.Οι σχετικές διατάξεις δεν αφορούν μόνο το εσωτερικό των κατοικιών, αλλά επεκτείνονται και σε δρόμους, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους, όπου επίσης απαιτείται περιορισμός των θορύβων.Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις φορτοεκφορτώσεις, ενώ περιορισμοί ισχύουν και για τη χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών συστημάτων, όταν δεν υπάρχει λόγος έκτακτης ανάγκης.Υποχρέωση για την τήρηση της ησυχίας έχουν τόσο οι πολίτες στις καθημερινές τους δραστηριότητες όσο και οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα, τα οποία οφείλουν να περιορίζουν τον θόρυβο που προκαλούν.