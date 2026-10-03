Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης: Ενίσχυση 10.000 ευρώ για μετακόμιση σε περιοχές με δημογραφικό πρόβλημα

Εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις νέες περιοχές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης που πλέον διευρ...





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Επιπλέον, σε δεύτερη φάση αναμένεται να ενταχθεί και η Ήπειρος και συγκεκριμένα οι εξής επτά δήμοι: Κόνιτσας, Πωγωνίου, Ζαγορίου, Μετσόβου, Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης και Ζίτσας.



Στη Θεσπρωτία εντάσσονται οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών.



Για την ενεργοποίηση του προγράμματος στις νέες περιοχές απαιτείται η έκδοση των σχετικών αποφάσεων, στις οποίες θα αποτυπωθούν αναλυτικά οι όροι και τα δικαιολογητικά.



Ποιους αφορά το πρόγραμμα



Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης των 10.000 ευρώ είναι μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά που αποφασίζουν να μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους στις ανωτέρω περιοχές. Ωστόσο, καταργείται η υποχρέωση και της εργασίας στην περιοχή, επομένως συμπεριλαμβάνονται όσοι εργάζονται με τηλεργασία, συνταξιούχοι και άνεργοι.





Βασική λογική του είναι η πραγματική και μόνιμη μετεγκατάσταση.



Δυνατότητα συμμετοχής προβλέπεται επίσης για Έλληνες κατοίκους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ειδική πρόβλεψη υπάρχει για αποφοίτους πανεπιστημίων. Ειδικότερα, μπορεί να θεωρηθεί ωφελούμενος και κάποιος που αποφοίτησε μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 από τμήμα ΑΕΙ που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα όπου βρίσκεται ο δήμος μετεγκατάστασης και επιλέγει να παραμείνει εκεί, εφόσον πληροί και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.



Πώς πληρώνονται τα 10.000 ευρώ



Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 5.000 ευρώ και δίνεται ως εξής:



Η πρώτη δόση καταβάλλεται στους δικαιούχους μόλις εγκριθεί η αίτηση, έτσι ώστε να υπάρχει διευκόλυνση και στα έξοδα της μετακόμισης. Η δεύτερη δόση δίνεται μετά τη συμπλήρωση του πρώτου έτους μόνιμης παραμονής στον δήμο μετεγκατάστασης.



Υπάρχει όμως μία ιδιαίτερα σημαντική πρόβλεψη για όσους χρειάζονται χρήματα προκειμένου να πραγματοποιήσουν την ίδια τη μετακόμιση.



Ο ενδιαφερόμενος μπορεί, κατά την υποβολή της αίτησης, να ζητήσει προκαταβολή της πρώτης δόσης των 5.000 ευρώ πριν ακόμη εγκριθεί οριστικά η αίτησή του, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης προς την περιοχή μετεγκατάστασης.





Με αυτόν τον τρόπο, μέρος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα άμεσα έξοδα που δημιουργεί η αλλαγή τόπου κατοικίας.

Οι αλλαγές του φετινού προγράμματος



Στο αρχικό πρόγραμμα του Έβρου το ύψος της ενίσχυσης εξαρτιόταν από τον πληθυσμό του οικισμού.



Συγκεκριμένα, προβλέπονταν 10.000 ευρώ για εγκατάσταση σε οικισμό έως 500 κατοίκους, ενώ για μεγαλύτερους οικισμούς η βασική ενίσχυση ήταν 6.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί και ανώτατο όριο τα 10.000 ευρώ.





Με τη νομοθετική τροποποίηση του 2026, το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται ενιαία στις 10.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό του οικισμού στον οποίο γίνεται η εγκατάσταση.

Προϋποθέσεις



Προϋπόθεση είναι να αποδεικνύεται η μετεγκατάσταση, με βάση τα κάτωθι στοιχεία:



Ιδιοκτησία ή μίσθωση ή παραχώρηση από συγγενή α ή β βαθμού κατοικίας που βρίσκεται στην περιοχή μετεγκατάστασης και δήλωση αυτής ως κύριας κατοικίας.



Όπου υπάρχουν ανήλικα παιδιά, προβλέπεται επίσης έλεγχος στοιχείων που συνδέονται με την εγκατάσταση της οικογένειας στην περιοχή, όπως η φοίτηση των παιδιών σε τοπική σχολική μονάδα.



Οι ακριβείς προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για κάθε νέα περιοχή θα πρέπει να ελεγχθούν στην πρόσκληση και στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.



Εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις νέες περιοχές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης που πλέον διευρύνεται και παρέχει έως και 10.000 ευρώ για όσους αποφασίσουν να μετακομίσουν σε περιοχές με έντονο δημογραφικό πρόβλημα.Το πρόγραμμα ξεκίνησε για την προσπάθεια αύξησης του πληθυσμού στον Έβρο, όμως φέτος συμπεριλαμβάνει και επιπλέον περιοχές της Βορείου Ελλάδος και δίνει επιπλέον κίνητρα για πολίτες και οικογένειες να μετακομίσουν σε Ήπειρο και Μακεδονία.Παράλληλα, καταργείται η υποχρέωση ο δικαιούχος να εργάζεται στον τόπο στον οποίο μετακομίζει, ανοίγοντας ουσιαστικά την πόρτα και σε τηλεργαζόμενους, συνταξιούχους και άλλες κατηγορίες ενδιαφερομένων.Το πρόγραμμα «τρέχει» ήδη για τις περιοχές του Έβρου, ενώ πλέον εντάσσονται και ακόμη οκτώ Περιφερειακές Ενότητες. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφικό πρόβλημα: