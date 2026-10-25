Επεισόδια και λεηλασίες στη Βαρκελώνη: Περισσότερες από 100 συλλήψεις, ανάμεσά τους ανήλικοι

Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Βαρκελώνης, όπου εκατοντάδες νέοι προκάλεσαν φθορές σε καταστήματα, ...

Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Βαρκελώνης, όπου εκατοντάδες νέοι προκάλεσαν φθορές σε καταστήματα, έσπασαν βιτρίνες, κατέστρεψαν ποδήλατα και μοτοσικλέτες, ενώ λεηλάτησαν 14 επιχειρήσεις.Η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις, με περίπου το 25% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.Η καταλανική αστυνομία, και η Δημοτική Αστυνομία της Βαρκελώνης ανέπτυξαν περισσότερους από 220 αστυνομικούς, επιχειρώντας να περιορίσουν τα επεισόδια. Ομάδες νεαρών, πολλοί από τους οποίους φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο έπειτα από κάλεσμα μέσω των κοινωνικών δικτύων, χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημη γνωστοποίηση διαδήλωσης.Τα επεισόδια επεκτάθηκαν στην πλατεία Καταλονίας, στη λεωφόρο Λα Ράμπλα, στην οδό Πορτάλ ντε λ' Άνχελ και στους γύρω δρόμους. Πολλά καταστήματα και εστιατόρια κατέβασαν ρολά, φοβούμενα λεηλασίες και καταστροφές. Ο δήμος έλαβε έκτακτα μέτρα για την προστασία της περιοχής, ενισχύοντας την αστυνομική παρουσία από την πλατεία Ουρκινάονα έως την πλατεία Πανεπιστημίου.Ο πρόεδρος της καταλανικής κυβέρνησης, Σαλβαδόρ Ίγια, καταδίκασε τα επεισόδια, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει θέση στην Καταλονία. «Η διαμαρτυρία είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Η επίθεση, ο εκφοβισμός και οι καταστροφές δεν είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.Περισσότερες από 100 συλλήψεις – «Δεν θα μείνει κανείς ατιμώρητος»Ο δήμαρχος της Βαρκελώνης, Ζάουμε Κολμπόνι, συναντήθηκε το βράδυ με την υπουργό Εσωτερικών της Καταλονίας, Νουρία Παρλόν, και προειδοποίησε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους.«Δεν θα επιτρέψουμε όσα συνέβησαν να μείνουν ατιμώρητα. Θα υπαρξουν συνέπειες τόσο για τους ενήλικες όσο και για όσους έχουν την ευθύνη των ανηλίκων. Δεν θα επιτρέψουμε να καταστρέφεται η πόλη», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις 23:20.Σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικών, τα επεισόδια ξεκίνησαν περίπου στις 18:00, όταν στο κέντρο της πόλης συγκεντρώθηκαν έως και 600 νέοι. Μικρές ομάδες επιτέθηκαν σε καταστήματα και στο δημόσιο αστικό εξοπλισμό, ενώ συνολικά 14 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές ή λεηλατήθηκαν.Στο στόχαστρο βρέθηκαν καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών, κοσμηματοπωλεία και ανθοπωλεία. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι νεαροί επιχείρησαν να εισβάλουν σε καταστήματα, ενώ όταν δεν τα κατάφερναν χτυπούσαν με δύναμη τα κατεβασμένα ρολά.