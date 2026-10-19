Συνελήφθη 19χρονος στα Άνω Λιόσια που κυκλοφορούσε με πιστόλι με σιγαστήρα και μαχαίρι

Στη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος κυκλοφορούσε έχοντας μέσα στο σακίδιό του πιστόλι με σιγαστήρα, 12 φυσίγγια και μαχαίρι, προχώρησαν α...



Μετά τη σύλληψή του, ο 19χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για έναν 19χρονο αλλοδαπό, ο οποίος κρίθηκε ύποπτος από αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν περιπολίες σε λεωφορεία της Δυτικής Αττικής. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον οπλισμό που μετέφερε και προχώρησαν στη σύλληψή του.