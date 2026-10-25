Νίκος Γκάλης για το σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Ας ξεκαθαρίσει τα πάντα η Δικαιοσύνη… Η Πολιτεία ας θωρακίσει το αγαπημένο μας άθλημα»

Το δικό του μήνυμα για το σκάνδαλο που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ έστειλε ο θρύλος Νίκος Γκάλης, μέσα από...

Το δικό του μήνυμα για το σκάνδαλο που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ έστειλε ο θρύλος Νίκος Γκάλης, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ υπογράμμισε ότι το άθλημα ανήκει στους αθλητές, τους προπονητές και τους φιλάθλους του, ζητώντας από τη Δικαιοσύνη να διαλευκάνει την υπόθεση και από την Πολιτεία να προστατεύσει το μπάσκετ.Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του αναφέρει:«Το μπάσκετ ανήκει στους χιλιάδες αθλητές του και στους προπονητές τους, από τα γηπεδάκια στις αυλές των σχολείων και στις γειτονιές μέχρι τα επαγγελματικά γήπεδα.Από εκεί προκύπτουν και οι υγιείς φίλαθλοι.Ας ξεκαθαρίσει τα πάντα η Δικαιοσύνη και η Πολιτεία ας θωρακίσει το αγαπημένο μας άθλημα».