Αντίστροφη μέτρηση για νέα χτυπήματα στο Ιράν; Τρίτο αεροπλανοφόρο και 10.000 επιπλέον στρατιώτες στέλνουν οι ΗΠΑ στον Περσικό…

Το Πεντάγωνο αποστέλλει τρίτο αεροπλανοφόρο και μια επιπλέον εκστρατευτική μονάδα Πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με Αμερικανούς αξι...
Το Πεντάγωνο αποστέλλει τρίτο αεροπλανοφόρο και μια επιπλέον εκστρατευτική μονάδα Πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, προσθέτοντας 9.000 έως 10.000 επιπλέον στρατιώτες στην περιοχή, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
Τα πλοία, τα μαχητικά αεροσκάφη, οι Πεζοναύτες και οι ναύτες θα φτάσουν στην περιοχή μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.
Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα στους συνεργάτες του ότι αναμένει να ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν τον ίδιο μήνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Wall Street Journal».
Το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt αναχώρησε την Κυριακή από το λιμάνι βάσης του στο Σαν Ντιέγκο για προγραμματισμένη αποστολή, ενώ η Αμφίβια Ομάδα Ετοιμότητας USS Makin Island, η οποία αποτελείται από τρία αμφίβια πλοία που μεταφέρουν πεζοναύτες της 13ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών, αναχώρησε τη Δευτέρα.
Δύο αεροπλανοφόρα — το USS George H.W. Bush και το USS George Washington — βρίσκονται ήδη στη Μέση Ανατολή.
Εάν το Washington παραμείνει στην περιοχή μετά την άφιξη του Roosevelt, ο αριθμός των ομάδων κρούσης αεροπλανοφόρων στην περιοχή θα ανέλθει σε τρεις για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, πριν το Ιράν και οι ΗΠΑ συνάψουν μια εύθραυστη εκεχειρία που έθεσε προσωρινά τέλος στις μάχες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.
Η εκεχειρία αυτή κατέρρευσε και, έκτοτε, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να συγκρούονται σποραδικά.
Εκτός από το «Bush» και το «Washington», πλοία από την Αμφίβια Ομάδα Ετοιμότητας USS Boxer βρίσκονται επίσης στη Μέση Ανατολή.
Οι επιπλέον στρατιωτικοί στα πολεμικά πλοία που αναπτύχθηκαν αυτή την εβδομάδα θα προστεθούν στους περισσότερους από 50.000 στρατιώτες που βρίσκονται ήδη στην περιοχή, ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους.
Είναι πιθανό το «Washington» να αποχωρήσει από την περιοχή και να επιστρέψει στο λιμάνι βάσης του στην Ιαπωνία, μειώνοντας έτσι τη δύναμη ξανά σε δύο αεροπλανοφόρα. Οι εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου και του Πενταγώνου δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.
Οι αποστολές αυτές πραγματοποιούνται λίγες μόνο ημέρες αφότου ο Τραμπ απέρριψε την τελευταία πρόταση του Ιράν για επταήμερη εκεχειρία, ενώ σε συνέντευξη στο περιοδικό «Time» που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη δήλωσε ότι θα μπορούσε να ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, εάν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία.
Εάν ένα τρίτο αεροπλανοφόρο παραμείνει στην περιοχή, αυτό θα προσφέρει περισσότερες επιλογές και δύναμη πυρός σε περίπτωση που ο Τραμπ αποφασίσει να επιτεθεί.
Η πρόταση που απέρριψε ο Τραμπ θα είχε ως αποτέλεσμα την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, της βασικής θαλάσσιας οδού μέσω της οποίας διακινείται συνήθως περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, καθώς και την επανέναρξη των συνομιλιών σχετικά με τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν, σε αντάλλαγμα για την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.
Τις τελευταίες εβδομάδες, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει παρατείνει την αποστολή άλλων στρατευμάτων ζωτικής σημασίας για μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων μονάδων αεροπορικής άμυνας που αντιμετωπίζουν ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας του Στρατού Ξηράς.
Η 82η Μεραρχία μπορεί να εκτελέσει μια σειρά αποστολών, όπως την κατάρριψη απειλών και επιχειρήσεις αλεξιπτωτιστών σε εχθρικό έδαφος για την εξασφάλιση αεροδρομίων και εδάφους.
Οι ΗΠΑ έχουν διατηρήσει παρουσία περίπου 20 πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή τους τελευταίους μήνες, προκειμένου να επιβάλουν τον αποκλεισμό τους και να βοηθήσουν στη συνοδεία εμπορικών πλοίων που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με αξιωματούχους του Πολεμικού Ναυτικού.
ΠΗΓΗ: The Wall Street Journal
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