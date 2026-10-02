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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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«Τα οστά του Φίλιππου Β' είναι ψεύτικα, όπως και του τσάρου Σαμουήλ» λέει Σκοπιανή «ιστορικός» που προτείνει να... φτιάξουν ψεύτικα οστά του Λεωνίδα και να μας τα χαρίσουν!

Οκτωβρίου 02, 2026

  Είναι τόσο ψεύτες και απατεώνες που δεν τομ κρύβει καθόλου ούτε ο τρόπος σκέψης τους που δημόσια τον εκφέρουν.  Με αφορμή την παραχώρηση τ...

 


Είναι τόσο ψεύτες και απατεώνες που δεν τομ κρύβει καθόλου ούτε ο τρόπος σκέψης τους που δημόσια τον εκφέρουν. 

Με αφορμή την παραχώρηση των οστών του Τσάρου Σαμουήλ στην Βουλγαρία, που και αυτόν τον διεκδικούν ως δικό τους οι Σκοπιανοί οι υστερίες στο μόρφωμα πάνω από τα βόρεια προσωρινά σύνορα μας έχουν ενταθεί. Και οι φιδολογίες που ακούγονται ξεπερνάνε η μία την άλλη...


Η καθηγήτρια πανεπιστημίου Δρ. Βιολέτα Ατσκόσκα που χαρακτηρίζεται ως ‘έξοχος ιστορικός’ – κρατά στην φωτογραφία το βιβλίο στη σλαβική γλώσσα της «Μακεδονίας» με το άγαλμα του Αλεξάνδρου στο κέντρο των Σκοπίων

«Μια ανταλλαγή ελληνοβουλγαρικών αντικειμένων που έχουν ελάχιστη σχέση με αυτά, αλλά εξυπηρετούν τη μακροπρόθεσμη αντιμακεδονική πολιτική. Προτείνω να δώσουμε κι εμείς οι «Μακεδόνες» κάτι. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να δώσουμε τα λείψανα του Λεωνίδα στην Ελλάδα και τα λείψανα του Χαν Ασπαρούχ στη Βουλγαρία, ως ένδειξη «κοινής ιστορίας». Δεν έχει σημασία ποιανού τα οστά είναι. Έχουμε τόνους από τέτοια οστά και θα τα ονομάσουμε όπως χρειαστεί».

«Όλα για την καλή γειτονία», γράφει η ιστορικός καθηγήτρια Δρ. Βιολέτα Ατσκόσκα σε μια ειρωνική και κοροϊδευτική ανάρτηση στο FB με αφορμή την τελευταία «ξεκαρδιστική και παιδαριώδη αγορά» όπως την χαρακτηρίζουν οι Σκοπιανοί ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ, στη Σόφια και την Αθήνα με «μακεδονικά» εκκλησιαστικά κειμήλια σε αντάλλαγμα για κατασκευασμένα και αναπόδεικτα κειμήλια του Τσάρου Σαμουήλ, γράφει το σλαβικό δημοσίευμα των Σκοπίων.

Η ανάρτηση της ‘ιστορικού’ στο FB:


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