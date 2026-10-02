«Τα οστά του Φίλιππου Β' είναι ψεύτικα, όπως και του τσάρου Σαμουήλ» λέει Σκοπιανή «ιστορικός» που προτείνει να... φτιάξουν ψεύτικα οστά του Λεωνίδα και να μας τα χαρίσουν!

Είναι τόσο ψεύτες και απατεώνες που δεν τομ κρύβει καθόλου ούτε ο τρόπος σκέψης τους που δημόσια τον εκφέρουν. Με αφορμή την παραχώρηση τ...
Η καθηγήτρια πανεπιστημίου Δρ. Βιολέτα Ατσκόσκα που χαρακτηρίζεται ως ‘έξοχος ιστορικός’ – κρατά στην φωτογραφία το βιβλίο στη σλαβική γλώσσα της «Μακεδονίας» με το άγαλμα του Αλεξάνδρου στο κέντρο των Σκοπίων
«Μια ανταλλαγή ελληνοβουλγαρικών αντικειμένων που έχουν ελάχιστη σχέση με αυτά, αλλά εξυπηρετούν τη μακροπρόθεσμη αντιμακεδονική πολιτική. Προτείνω να δώσουμε κι εμείς οι «Μακεδόνες» κάτι. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να δώσουμε τα λείψανα του Λεωνίδα στην Ελλάδα και τα λείψανα του Χαν Ασπαρούχ στη Βουλγαρία, ως ένδειξη «κοινής ιστορίας». Δεν έχει σημασία ποιανού τα οστά είναι. Έχουμε τόνους από τέτοια οστά και θα τα ονομάσουμε όπως χρειαστεί».
«Όλα για την καλή γειτονία», γράφει η ιστορικός καθηγήτρια Δρ. Βιολέτα Ατσκόσκα σε μια ειρωνική και κοροϊδευτική ανάρτηση στο FB με αφορμή την τελευταία «ξεκαρδιστική και παιδαριώδη αγορά» όπως την χαρακτηρίζουν οι Σκοπιανοί ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ, στη Σόφια και την Αθήνα με «μακεδονικά» εκκλησιαστικά κειμήλια σε αντάλλαγμα για κατασκευασμένα και αναπόδεικτα κειμήλια του Τσάρου Σαμουήλ, γράφει το σλαβικό δημοσίευμα των Σκοπίων.
Η ανάρτηση της ‘ιστορικού’ στο FB:
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