«Τα οστά του Φίλιππου Β' είναι ψεύτικα, όπως και του τσάρου Σαμουήλ» λέει Σκοπιανή «ιστορικός» που προτείνει να... φτιάξουν ψεύτικα οστά του Λεωνίδα και να μας τα χαρίσουν!

Είναι τόσο ψεύτες και απατεώνες που δεν τομ κρύβει καθόλου ούτε ο τρόπος σκέψης τους που δημόσια τον εκφέρουν. Με αφορμή την παραχώρηση τ...

Είναι τόσο ψεύτες και απατεώνες που δεν τομ κρύβει καθόλου ούτε ο τρόπος σκέψης τους που δημόσια τον εκφέρουν.





Με αφορμή την παραχώρηση των οστών του Τσάρου Σαμουήλ στην Βουλγαρία, που και αυτόν τον διεκδικούν ως δικό τους οι Σκοπιανοί οι υστερίες στο μόρφωμα πάνω από τα βόρεια προσωρινά σύνορα μας έχουν ενταθεί. Και οι φιδολογίες που ακούγονται ξεπερνάνε η μία την άλλη...