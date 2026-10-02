Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας λόγω συναγερμού για διαρροή αερίου

Σε εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, μετά από προειδοποίηση του συναγερμού για διαρροή αερίου, προχώρησαν οι διευθυντές των...





Σε εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, μετά από προειδοποίηση του συναγερμού για διαρροή αερίου, προχώρησαν οι διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων που στεγάζονται εκεί.Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής και έχουν προχωρήσει σε μια πρώτη αυτοψία του χώρου δίχως να έχει εντοπιστεί κάτι μέχρι στιγμής.Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες λόγω της έντονης οσμής που υπήρχε οι υπεύθυνοι του σχολικού συγκροτήματος αποφάσισαν την εκκένωσή του.