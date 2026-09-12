Πώς εύχεται κάποιος τόσο εύκολα στα social media «ψόφο» ή «καρκίνο»; Η τρομακτική αύξηση των απειλών...

Η απάντηση στο ερώτημα του τίτλου είναι άμεση και εύκολη. Δεν θα έπρεπε να θεωρείται «κουλ» το γεγονός ότι κάποιος εύχεται σε έναν άνθρωπο ...







«Ο χρήστης των social media νιώθει ότι η λεκτική του συμπεριφορά δεν έχει συνέπειες»



Για το φαινόμενο μίλησε στο Newsbeast η Αγγελική Καρδαρά, Διδάκτωρ του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ στο ΕΚΠΑ, Φιλόλογος, Τακτική Επιστημονική Συνεργάτιδα του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος & Επιστημονικά Υπεύθυνη του Crime & Media Lab.



Η κα Καρδαρά ανέφερε ότι το ζήτημα είναι σοβαρό και χρίζει «σε βάθος εξέταση»:



«Το φαινόμενο που θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως “λεκτική βία μέσω διαδικτύου” πρέπει αναμφίβολα να μας απασχολήσει και να εξεταστεί σε βάθος, γιατί λαμβάνει σοβαρές διαστάσεις και προεκτάσεις. Είναι ένα θέμα μάλιστα που αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και μεταξύ των νέων επιστημόνων, να σας αναφέρω στο σημείο αυτό ότι έχει αρκετές φορές τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων με τους εκπαιδευόμενούς μας στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος και κρίνουμε σημαντικό να πραγματοποιηθεί μία επισταμένη έρευνα για την ερμηνεία αλλά και για την αντιμετώπισή του.



Πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό, κατά την άποψή μου, φαινόμενο που έχει βαθιές ρίζες. Κατ’ αρχάς πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας το πλαίσιο στο οποίο εξελίσσεται το φαινόμενο. Το διαδίκτυο αποτελεί ένα αχανές περιβάλλον, πλασματικής σε μεγάλο βαθμό πραγματικότητας, με συνέπεια ο χρήστης του μέσου να αισθάνεται ότι δεν δεσμεύεται από όρια και ότι η λεκτική του συμπεριφορά δεν έχει συνέπειες. Το διαδίκτυο βασίζεται κυρίως στην έννοια της αυτορρύθμισης, επομένως οι συμπεριφορές που συναντούμε σε αυτό είναι πολλές και διαφορετικές».



O μιμιτισμός και ο φανατισμός



Είναι κοινά αποδεκτό από τους χρήστες, κυρίως, των social media ότι οι συνθήκες που επικρατούν στην κυβερνοσφαίρα είναι εξόχως πολωμένες. Είτε είσαι με το μαύρο είτε με το άσπρο. Οποιαδήποτε άλλη αντίληψη μπορεί «να πεθάνει σε μια γωνία».



Η κα Καρδαρά εξηγεί ότι τα ίδια τα social media καλλιεργούν γόνιμο έδαφος για μιμιτισμό και φανατισμό: «Κατά δεύτερον, καταγράφεται ένας έντονος μιμητισμός, εφόσον το ίδιο το μέσο καλλιεργεί γόνιμο έδαφος για τέτοιου είδους σχόλια που βρίσκουν εύκολα μιμητές. Μιμητές οι οποίοι μπορούν να ξεκινήσουν ακόμα και με καλή πρόθεση να σχολιάσουν ένα θέμα ή ένα πρόσωπο και καταλήγουν να “φανατίζονται” μέσα από αυτή την ατέρμονη ανταλλαγή σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Κατά τρίτον, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις η καλλιέργεια φανατισμού μπορεί να είναι ακόμα και υποκινούμενη εξυπηρετώντας συγκεκριμένες σκοπιμότητες. Άρα εδώ χρειάζεται προσοχή να μην παγιδευόμαστε σε ένα “στημένο” από άλλους παιχνίδι και χάνουμε τελικά την ουσία των καταστάσεων». Είναι κοινά αποδεκτό από τους χρήστες, κυρίως, των social media ότι οι συνθήκες που επικρατούν στην κυβερνοσφαίρα είναι εξόχως πολωμένες. Είτε είσαι με το μαύρο είτε με το άσπρο. Οποιαδήποτε άλλη αντίληψη μπορεί «να πεθάνει σε μια γωνία».Η κα Καρδαρά εξηγεί ότι τα ίδια τα social media καλλιεργούν γόνιμο έδαφος για μιμιτισμό και φανατισμό: «Κατά δεύτερον, καταγράφεται ένας έντονος μιμητισμός, εφόσον το ίδιο το μέσο καλλιεργεί γόνιμο έδαφος για τέτοιου είδους σχόλια που βρίσκουν εύκολα μιμητές. Μιμητές οι οποίοι μπορούν να ξεκινήσουν ακόμα και με καλή πρόθεση να σχολιάσουν ένα θέμα ή ένα πρόσωπο και καταλήγουν να “φανατίζονται” μέσα από αυτή την ατέρμονη ανταλλαγή σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Κατά τρίτον, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις η καλλιέργεια φανατισμού μπορεί να είναι ακόμα και υποκινούμενη εξυπηρετώντας συγκεκριμένες σκοπιμότητες. Άρα εδώ χρειάζεται προσοχή να μην παγιδευόμαστε σε ένα “στημένο” από άλλους παιχνίδι και χάνουμε τελικά την ουσία των καταστάσεων».



«Εκτόνωση αρνητικών συναισθημάτων»



Τα social media και το ίντερνετ ως χώρος ανέξοδης εκτόνωσης από τα προβλήματα που κατακλύζουν τους χρήστες στην πραγματική τους ζωή.



Η Διδάκτωρ του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ στο ΕΚΠΑ αναφέρει: «Θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε ότι αποτελεί, για κάποιους, ένα είδος “εκτόνωσης πολύ αρνητικών συναισθημάτων” που στη ζωή τους, εκτός διαδικτύου, δεν μπορούν να εκδηλώσουν, ή εκδηλώνουν υφιστάμενοι τις συνέπειες. Χωρίς όμως όνομα και επίθετο, με ένα ψεύτικο προφίλ νιώθουν ότι αποκτούν μία -παράδοξου τύπου- δύναμη.



Το φαινόμενο αποκαλύπτει μία ευρύτερη κοινωνική παθογένεια και ένα έλλειμμα παιδείας. Πρέπει όμως να θωρακιστούμε απέναντι σε αυτό και να το περιορίσουμε. Είναι ζήτημα παιδείας και το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά μας αντιγράφουν συμπεριφορές, επομένως πρώτα πρέπει να βελτιώσουμε εμείς τη δική μας συμπεριφορά και να δώσουμε ένα θετικό παράδειγμα στη νεολαία μας».



Και κλείνει λέγοντας: «Ολοκληρώνοντας, ας μην ξεχνάμε ότι οι λεκτικές μας επιλογές αποκαλύπτουν στοιχεία της προσωπικότητάς μας. Οι λέξεις “μετράνε” και μπορούν να πληγώσουν ανεπανόρθωτα. Θα κλείσω με την ακόλουθη διαπίστωση: Το “πρόσωπο” της λεκτικής βίας είναι εξίσου σκληρό με άλλες μορφές βίας. newsbeast.gr

Οι άνθρωποι που κινούνται καθημερινά μέσα στον κόσμο των social media θα έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχει μία ραγδαία αύξηση, τα τελευταία χρόνια, στη λεκτική βία, τον εκφοβισμό και τις κάθε λογής απειλές. Είτε πρόκειται για γραπτό λόγο είτε για μεταφορά μέσω κάποιου multimedia, όπως φωτογραφιών ή βίντεο.Η ίδια παρατήρηση μπορεί να γίνει και από μία τυχαία βόλτα στον δρόμο. Είτε πεζός είτε οδηγώντας το όχημά σου. Έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι υβριστικές εκφράσεις των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων θανατηφόρων απειλών οι οποίες πολλές φορές γίνονται και πράξη με εκδήλωση σωματικής βίας. Άλλωστε η λεπτή γραμμή μεταξύ λεκτικής και σωματικής βίας είναι πάρα πολύ λεπτή και πολλές φορές είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.Και στις δύο περιπτώσεις οι λέξεις «ψόφος» και «καρκίνος» έχουν την τιμητική τους. Το ερώτημα ωστόσο παραμένει. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο κοινωνικής αποσάθρωσης που νιώθουμε καλά με το να ευχόμαστε σε κάποιον να πεθάνει; Ή ακόμα και αν νιώθουμε καλά με μία τέτοια «ευχή» μπορούμε όντως να αντικρίσουμε κάποιον να πεθαίνει μπροστά μας και να είμαστε εντάξει με αυτό;Οι ψυχολόγοι αναφέρουν ότι το φαινόμενο της αύξησης της ακραίας λεκτικής βίας και της κλιμάκωσης των απειλών τα τελευταία χρόνια είναι ένα εμπειρικό φαινόμενο και δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία σε έρευνες για να μπορέσουν να υπάρξουν κάποιες εκτιμήσεις όσον αφορά τις αιτίες του προβλήματος.