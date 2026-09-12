Δύο ανήλικοι στη Ναύπακτο συνελήφθησαν για διαρρήξεις μετά από πεζή καταδίωξη, χτύπησαν και αστυνομικούς

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν τα ξημερώματα της 10ης Σεπτεμβρίου στη Ναύπακτο μετά από πεζή καταδίωξη από αστυνομικούς, καθώς φέρονται να εμπ...



Πρόκειται για δύο ανήλικους, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και απείθεια ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμη ένας συνεργός.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας προέκυψε ότι οι δύο ανήλικοι, τα ξημερώματα της 9ης Σεπτεμβρίου, είχαν εμπλακεί σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις κλοπών στη Ναύπακτο.



Στην πρώτη περίπτωση, οι δύο ανήλικοι φέρονται να διέρρηξαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και να αφαίρεσαν από την ταμειακή μηχανή το ποσό των 300 ευρώ.



Στη δεύτερη περίπτωση, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αφαίρεσαν από το εσωτερικό περιπτέρου μία σακούλα που περιείχε συλλεκτικό ανδρικό ρολόι, έντυπο υλικό και ένα φιαλίδιο οίνου, συνολικής αξίας περίπου 250 ευρώ.



Για τον εντοπισμό των δύο ανηλίκων πραγματοποιήθηκαν άμεσες αναζητήσεις από τους αστυνομικούς.



Το βράδυ της ίδιας ημέρας οι δύο φερόμενοι ως δράστες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς και ακολούθησε πεζή καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν.



Κατά τη σύλληψή τους, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προέβαλαν αντίσταση, με αποτέλεσμα σε βάρος τους να σχηματιστεί δικογραφία και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και για απείθεια.



Οι δύο ανήλικοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου. Η έρευνα για τον εντοπισμό του τρίτου συνεργού συνεχίζεται.

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν τα ξημερώματα της 10ης Σεπτεμβρίου στη Ναύπακτο μετά από πεζή καταδίωξη από αστυνομικούς, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε διαρρήξεις και κλοπές από καταστήματα.