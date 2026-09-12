Εφιάλτης για μητέρα στη Σύρο, καταγγέλλει ότι ομάδα εφήβων την απείλησε μπροστά στο παιδί της, αναγκάστηκε να τραπεί σε φυγή

Σοβαρό περιστατικό με ομάδα εφήβων στην κεντρική πλατεία της Ερμούπολης καταγγέλλει μητέρα στη Σύρο, η οποία, όπως αναφέρει, βρέθηκε αντι...



Σύμφωνα με την επώνυμη καταγγελία της στο CycladesLive, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, μετά το τέλος του αγιασμού των σχολείων, όταν η ίδια βρέθηκε στην πλατεία μαζί με τον γιο της, τον 5χρονο ανιψιό της και δύο ακόμη συμμαθητές τους.



Όπως περιγράφει, στο σημείο βρισκόταν ομάδα περίπου 15 εφήβων, οι οποίοι φέρονται να διαπληκτίζονταν και να χτυπούσαν ο ένας τον άλλον. Η γυναίκα αναφέρει ότι προσπάθησε να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει η ένταση, λέγοντας στα παιδιά πως «οι μπουνιές δεν είναι παιχνίδι».



Τότε, όπως καταγγέλλει, αρκετά από τα αγόρια την περικύκλωσαν, την εξύβρισαν έντονα και ένα από αυτά την έσπρωξε, μπροστά στα μάτια των μικρών παιδιών που βρίσκονταν μαζί της. Η ίδια ανέβασε τον τόνο της φωνής της και τους ενημέρωσε ότι θα καλέσει την Αστυνομία, με αποτέλεσμα, σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία της, η ομάδα να απομακρυνθεί τρέχοντας προς την πλατεία Κοτσοδόντη.



Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι λίγο αργότερα ένα 12χρονο αγόρι φέρεται να έγινε επίσης στόχος της ίδιας ομάδας, με τους εφήβους να του κατεβάζουν το παντελόνι και να το εξευτελίζουν. Τα παραπάνω μεταφέρονται ως προσωπική μαρτυρία και καταγγελία της μητέρας και δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία στις αρμόδιες αρχές.



«Η κατάσταση έχει ξεφύγει»





Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η γυναίκα, εμφανώς αναστατωμένη από όσα βίωσε, απευθύνει έκκληση στους γονείς να γνωρίζουν πού βρίσκονται και πώς συμπεριφέρονται τα παιδιά τους όταν κυκλοφορούν χωρίς επίβλεψη. «Η κατάσταση έχει ξεφύγει και φοβάμαι πως η πλατεία πλέον δεν ανήκει στα παιδιά, αλλά σε ομάδες που δρουν ανεξέλεγκτα», αναφέρει. Και προσθέτει: «Ένιωσα ευάλωτη μέσα στο ίδιο μου το νησί. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο και τέτοιο πράγμα δεν έχω ξανασυναντήσει».

Σοβαρό περιστατικό με ομάδα εφήβων στην κεντρική πλατεία της Ερμούπολης καταγγέλλει μητέρα στη Σύρο, η οποία, όπως αναφέρει, βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονη λεκτική και σωματική επιθετικότητα μπροστά σε μικρά παιδιά τα οποία και συνόδευε.