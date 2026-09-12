Στις μικρονήσους Ρω και Στογγυλή ο Πρωθυπουργός. Επισκέφθηκε τα φυλάκια και κατέθεσε στεφάνι στην κυρά της Ρω. Αύριο μιλάει στο Καστελόριζο

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτρη Χούπη και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, επισκέφθηκε τα επιτηρητικά φυλάκια και συνομίλησε με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και τους οπλίτες θητείας που υπηρετούν εκεί.Στη Ρω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τον νέο προβλήτα, ξεναγήθηκε στο νέο κεντρικό κτήριο του φυλακίου, στο εστιατόριο και τα μαγειρεία, που είναι επίσης νεόδμητα, και είχε την ευκαιρία να δει τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των Ενόπλων Δυνάμεων.Ο πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρω και επισκέφθηκε το σπίτι της, που έχει μετατραπεί σε μουσείο.Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε, ακόμη, το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων «Υποπλοίαρχος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο είναι ελλιμενισμένο στο Καστελλόριζο.