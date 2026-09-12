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Στις μικρονήσους Ρω και Στογγυλή ο Πρωθυπουργός. Επισκέφθηκε τα φυλάκια και κατέθεσε στεφάνι στην κυρά της Ρω. Αύριο μιλάει στο Καστελόριζο

Σεπτεμβρίου 12, 2026

  Τις μικρονήσους Ρω και Στογγυλή, επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που βρίκεται στο Καστελόριζο επ'...

 



Τις μικρονήσους Ρω και Στογγυλή, επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που βρίκεται στο Καστελόριζο επ' ευκαιρίας της 83ης επετείου της απελευθερώσεως του. 

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτρη Χούπη και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, επισκέφθηκε τα επιτηρητικά φυλάκια και συνομίλησε με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και τους οπλίτες θητείας που υπηρετούν εκεί.

Στη Ρω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τον νέο προβλήτα, ξεναγήθηκε στο νέο κεντρικό κτήριο του φυλακίου, στο εστιατόριο και τα μαγειρεία, που είναι επίσης νεόδμητα, και είχε την ευκαιρία να δει τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των Ενόπλων Δυνάμεων.
Στις μικρονήσους Ρω και Στογγυλή ο Μητσοτάκης, επισκέφθηκε τα φυλάκια και κατέθεσε στεφάνι, δείτε φωτογραφίες
Στις μικρονήσους Ρω και Στογγυλή ο Μητσοτάκης, επισκέφθηκε τα φυλάκια και κατέθεσε στεφάνι, δείτε φωτογραφίες
Ο πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρω και επισκέφθηκε το σπίτι της, που έχει μετατραπεί σε μουσείο.


Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε, ακόμη, το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων «Υποπλοίαρχος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο είναι ελλιμενισμένο στο Καστελλόριζο.

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