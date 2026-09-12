Oι Σκοπιανοί λένε για... Σκανδαλώδης βουλγαρική πρωτοβουλία για την ανακήρυξη της «μακεδονικής¬ γλώσσας ως βουλγαρικής διαλέκτου

Μια νέα πρωτοβουλία από τη Βουλγαρία ανοίγει ξανά το ευαίσθητο θέμα της νοτιοσλαβικής γλώσσας των Σκοπίων και της ταυτότητας των Σλάβων π...



Μένει να δούμε αν η πρωτοβουλία του Κωσταντίνοφ θα κερδίσει ευρύτερη πολιτική υποστήριξη στο βουλγαρικό κοινοβούλιο ή αν θα παραμείνει μια ακόμη ριζοσπαστική πολιτική κίνηση που στοχεύει στην επιβολή βουλγαρικών ιστορικών και γλωσσικών ερμηνειών, όπως γράφει το δημοσίευμα.

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Echedoros.blog Μένει να δούμε αν η πρωτοβουλία του Κωσταντίνοφ θα κερδίσει ευρύτερη πολιτική υποστήριξη στο βουλγαρικό κοινοβούλιο ή αν θα παραμείνει μια ακόμη ριζοσπαστική πολιτική κίνηση που στοχεύει στην επιβολή βουλγαρικών ιστορικών και γλωσσικών ερμηνειών, όπως γράφει το δημοσίευμα.

Μια νέα πρωτοβουλία από τη Βουλγαρία ανοίγει ξανά το ευαίσθητο θέμα της νοτιοσλαβικής γλώσσας των Σκοπίων και της ταυτότητας των Σλάβων που αυτοαποκαλούνται «μακεδόνες».Ο βουλευτής και ηγέτης του βουλγαρικού κόμματος «Αναγέννηση» (στα σλαβικά των Σκοπίων „Преродба“ και στα βουλγαρικά ‘Възраждане’) Κωσταντίν Κωσταντίνοφ υπέβαλε σήμερα στο βουλγαρικό κοινοβούλιο μια πρωτοβουλία, η οποία, σύμφωνα με την πρότασή του, θα αντιμετωπίζει τη νοτιοσλαβική γλώσσα των Σκοπίων ως βουλγαρική διάλεκτο.Με αυτήν την κίνηση, ο Κωσταντίνοφ επιβάλλει για άλλη μια φορά τη θέση που αμφισβητεί τη μοναδικότητα της γλώσσας των σλαβικής καταγωγής πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας, μετατρέποντας ένα γλωσσικό ζήτημα σε πολιτικό εργαλείο πίεσης στα Σκόπια.Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κοσταντίνοφ υποστηρίζει τέτοιες απόψεις από το βήμα του κοινοβουλίου. Σε προηγούμενες εμφανίσεις του, είχε ισχυριστεί ανοιχτά ότι η λεγόμενη ‘μακεδονική’ γλώσσα είναι διάλεκτος της βουλγαρικής γλώσσας και ότι οι νοτιοσλαβικές διάλεκτοι στα Βαλκάνια αποτελούν μέρος του βουλγαρικού γλωσσικού χώρου.Από την πλευρά των Σκοπίων, η τελευταία πρωτοβουλία θεωρείται ως μια ακόμη άμεση επίθεση στη γλώσσα της πλειοψηφίας των κατοίκων στη χώρα, την ταυτότητα και την ιστορική μοναδικότητα, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι τέτοιες απαιτήσεις προέρχονται από έναν υψηλόβαθμο πολιτικό εκπρόσωπο μιας γειτονικής χώρας, όπως γράφει η σκοπιανή Lider.Η πρωτοβουλία του Κωσταντίνοφ εγείρει για άλλη μια φορά το ερώτημα εάν η Σόφια θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το γλωσσικό και ιστορικό ζήτημα ως μέσο στις σχέσεις με τα Σκόπια.Ενώ η χώρα αντιμετωπίζει μια σειρά πολιτικών και ευρωπαϊκών προκλήσεων, ένα μήνυμα έρχεται για άλλη μια φορά από τη βουλγαρική πολιτική σκηνή που αμφισβητεί το θεμελιώδες στοιχείο της προέλευσης της κύριας γλώσσας των πολιτών που την καθορίζουν ως «μακεδονική».\