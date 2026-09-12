Σέρρες: Βρέθηκε το όχημα των «μαϊμού» αστυνομικών που απελευθέρωσαν Αλβανό βαρυποινίτη - Καλασνικοφ με σφαίρα στη θαλαμη

Εντοπίστηκε πριν από λίγο το όχημα με το οποίο έγινε η κινηματογραφική απόδραση του 40χρονου κρατούμενου έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Σερ...

Εντοπίστηκε πριν από λίγο το όχημα με το οποίο έγινε η κινηματογραφική απόδραση του 40χρονου κρατούμενου έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.



Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 11 το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο κρατούμενος μεταφέρθηκε από τις φυλακές Νιγρίτας στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου, έπειτα από ισχυρισμούς του περί ξαφνικής αδιαθεσίας.



Η μεταγωγή πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από ειδική ομάδα της εξωτερικής φρουράς των φυλακών. Όπως διευκρίνισε η κ. Δημογλίδου, «δεν ήταν όχημα της Αστυνομίας, ήταν όχημα της εξωτερικής φρουράς των φυλακών. Δεν υπήρχε καμία συνδρομή της Αστυνομίας». Μόλις το όχημα στάθμευσε στην είσοδο της κλινικής, εμφανίστηκε ένα αυτοκίνητο που προσομοίαζε σε υπηρεσιακό όχημα της ΟΠΚΕ, συνοδευόμενο από τέσσερα μαυροφορεμένα άτομα με βαρύ οπλισμό. Οι δράστες ακινητοποίησαν και αφόπλισαν τους εξωτερικούς φρουρούς, απελευθερώνοντας τον κρατούμενο χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες έδρασαν παριστάνοντας τους αστυνομικούς, εκμεταλλευόμενοι τον αιφνιδιασμό. Ο δραπέτης είχε κριθεί προφυλακιστέος το 2025, κατόπιν σύλληψής του από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας που είχε λάβει χώρα στην Πυλαία το 2024.



Αυτή τη στιγμή, εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε εξέλιξη από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών και την Υποδιεύθυνση Βορείου Ελλάδος της ΔΑΟΕ, ενώ παράλληλα σχηματίζεται δικογραφία για την απόδραση προκειμένου να ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας



