Συναγερμός στη βάση RAF Fairford: Έρευνα για ιρανικό «δάκτυλο» και φόβοι για τρομοκρατικό χτύπημα

Πέντε άνδρες που συνελήφθησαν την Κυριακή κοντά σε βρετανική αεροπορική βάση την οποία χρησιμοποιούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, κρατούντα...



Αυξημένη ασφάλεια γύρω από τη βάση



Στην περιοχή αναπτύχθηκε ισχυρή δύναμη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων ειδικής ιατρικής ομάδας για επικίνδυνες ζώνες, της Πυροσβεστικής και της τοπικής αστυνομίας.



Η RAF Fairford έχει αυξήσει σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας, με οδοφράγματα, ένοπλους αστυνομικούς και οχήματα έκτακτης ανάγκης να έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά της εγκατάστασης.



Εκπρόσωπος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας δήλωσε ότι το προσωπικό που σταθμεύει στη RAF Fairford «παραμένει σε επαγρύπνηση».



«Για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας δεν θα σχολιάσουμε συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των δυνάμεων», ανέφερε.



Κάτοικος που ζει στην περίμετρο της βάσης υποστήριξε ότι τις τελευταίες εβδομάδες είχε παρατηρήσει εμφανή ενίσχυση των στρατιωτικών μέτρων ασφαλείας, με βαρέα οχήματα και μεγάλους τσιμεντένιους φραγμούς να έχουν τοποθετηθεί πίσω από ορισμένες εισόδους.



Οι συλλήψεις σημειώνονται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας στη Βρετανία για απειλές από εχθρικά κράτη, με τη Ρωσία και το Ιράν να συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών που, σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, έχουν χρησιμοποιήσει κατά καιρούς ενδιάμεσους ή συνεργάτες για επιχειρήσεις σε βρετανικό έδαφος.

Πέντε άνδρες που συνελήφθησαν την Κυριακή κοντά σε βρετανική αεροπορική βάση την οποία χρησιμοποιούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, κρατούνται ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας.Στην περιοχή γύρω από τη RAF Fairford, στο Γκλόστερσαϊρ, κηρύχθηκε κατάσταση σοβαρού περιστατικού, ενώ 85 κατοικίες εκκενώθηκαν μετά τη σύλληψη αρκετών ανδρών από ένοπλους αστυνομικούς, αρχικά για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά.Σύμφωνα με τους Times, οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής και οι βρετανικές αρχές που έχουν αναλάβει την έρευνα εξετάζουν εάν το φερόμενο σχέδιο συνδέεται με το Ιράν.Οι αρχές φέρονται να κρατούν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ωστόσο μία από τις γραμμές έρευνας είναι το κατά πόσον το περιστατικό συνδέεται με την Τεχεράνη, καθώς η βάση φιλοξενεί δυνάμεις της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας και έχει χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ύποπτοι «σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές», χαιρετίζοντας τη συνεργασία με τις βρετανικές αρχές.«Τους είχαμε υπό έρευνα. Σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στη βάση μας και η συνεργασία με τους Βρετανούς λειτούργησε εξαιρετικά», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδροςΜέχρι το βράδυ της Κυριακής, πάντως, δεν είχε γίνει επίσημη κήρυξη του περιστατικού ως τρομοκρατικού, όπως επισημαίνει σε δημοσίευμά του ο Independent.Την άνοιξη, τέσσερα βομβαρδιστικά της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας είχαν προσγειωθεί στη RAF Fairford, αφού ο τότε πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ είχε εγκρίνει «αμυντική» αμερικανική δράση από βρετανικές βάσεις εναντίον ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων.Τον Ιούλιο, η βρετανική κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι είναι «έτοιμη 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, να υπερασπιστεί τη χώρα», έπειτα από δηλώσεις του Ιράν ότι βρετανικές βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι».