Ελλαδάρα.... με Τρομερό Εθνικό Διπλό... Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Εθνική κέρδισε τους Γερμανούς και μάλιστα στην έδρα τους!

6.000 Έλληνες στις κερκίδες μετέτρεψαν σε εντός έδρας το κλίμα στο γερμανικό γήπεδο... Και ο Κουρμπέλης στο 74 τους έκανε να παραληρούν! Η...
6.000 Έλληνες στις κερκίδες μετέτρεψαν σε εντός έδρας το κλίμα στο γερμανικό γήπεδο... Και ο Κουρμπέλης στο 74 τους έκανε να παραληρούν!
Η Εθνική «χτυπούσε» την πόρτα, το άξιζε, μπορούσε να το καταφέρει και αφού ο Ιωαννίδης τελικά «προειδοποίησε», ο Κουρμπέλης έκανε τη ζημιά στον Κλοπ και τη Γερμανία!
Από γύρισμα του Τζόλη στο 74ο λεπτό, ο «Κούρμπε» έκανε μια πρώτη ντρίμπλα στα όρια της περιοχής για να βρει την μπάλα στο πόδι που ήθελε και με τη βοήθειας μιας κόντρας σκόραρε για την ελληνική τρέλα στην WWK Arena και το 1-0!
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