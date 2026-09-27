Αχαΐα: Τις τρεις κόρες του και δυο ακόμη κορίτσια κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά 50χρονος

Τις τρεις κόρες του και δύο ακόμη κορίτσια, συγγενείς του, κακοποιούσε σεξουαλικά, σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν γίνει στις Αρχές,...

Τις τρεις κόρες του και δύο ακόμη κορίτσια, συγγενείς του, κακοποιούσε σεξουαλικά, σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν γίνει στις Αρχές, ένας 50χρονος στην Αχαΐα. Τα περιστατικά φέρεται να σημειώθηκαν όταν τα πέντε κορίτσια ήταν ηλικίας από 8 έως 12 ετών.Οι καταγγελίες έγιναν αφού οι πέντε γυναίκες είχαν ενηλικιωθεί και η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών ξεκίνησε εκτεταμένη έρευνα, συγκεντρώνοντας καταθέσεις και στοιχεία. Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε ογκώδης δικογραφία και, μετά την αξιολόγηση του υλικού από τις δικαστικές Αρχές, κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε στις φυλακές της Τρίπολης.Η έρευνα συνεχίζεται, καθώς οι Αρχές εξετάζουν και νέες αναφορές για πιθανή εμπλοκή του 50χρονου σε περιστατικά με άλλα ανήλικα κορίτσια από το συγγενικό ή φιλικό του περιβάλλον. Οι αστυνομικοί λαμβάνουν νέες καταθέσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα περιστατικά ή θύματα που δεν έχουν ακόμη απευθυνθεί στις Αρχές.