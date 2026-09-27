«Vicks», η διάσημη αλοιφή παρασκευάστηκε με πειράματα σε φαρμακείο. Ο γιος του φαρμακοποιού, με μια θεαματική διαφήμιση, εκτόξευσε τις πωλήσεις σε όλο τον κόσμο...

mixanitouxronou θεραπευτική αλοιφή «Vicks» ήταν το αποτέλεσμα της κοπιαστικής δουλειάς του Λούνσφορντ Ρίτσαρντσον, αλλά χωρίς την υποστήριξ...









mixanitouxronou θεραπευτική αλοιφή «Vicks» ήταν το αποτέλεσμα της κοπιαστικής δουλειάς του Λούνσφορντ Ρίτσαρντσον, αλλά χωρίς την υποστήριξη του γιου του, Σμιθ, ίσως να έμενε στην αφάνεια. Ο Λούνσφορντ Ρίτσαρντσον είχε αρχίσει τα πειράματα τα οποία αργότερα τον οδήγησαν στην παρασκευή της Vicks Γεννημένος το 1885 στη Βόρεια Καρολίνα, ο Σμιθ Ρίτσαρντσον μεγάλωσε δουλεύοντας στο μικρό φαρμακείο που είχε αγοράσει ο πατέρας του, Λούνσφορντ.Οι γνώσεις που απέκτησε στο σχολείο τον βοήθησαν να αυξήσει τις πωλήσεις της οικογενειακής επιχείρησης, αλλά και να επιτύχει τη μετακόμισή της σε μεγαλύτερη πόλη. Εκεί ο Λούνσφορντ Ρίτσαρντσον είχε αρχίσει τα πειράματα αναμειγνύοντας βαζελίνη και μινθέλαιο (κατάλοιπο λαδιού και δυόσμου), τα οποία αργότερα τον οδήγησαν στην ανακάλυψη μιας αλοιφής για το κρυολόγημα, που σήμερα είναι γνωστή ως Vicks Vaporub. Ήδη από το 1898 είχε βγάλει στην αγορά 21 φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία προωθούσε στα φαρμακεία της ευρύτερης περιοχής με το όνομα Vicks Family Remedies. Επτά χρόνια αργότερα θα ανακάλυπτε τη φαρμακευτική αλοιφή που θα έκανε αυτόν και την οικογένεια του πλούσιους. Με μια επάλειψή της στο στήθος ή στο μέτωπο άνοιγαν οι πόροι του δέρματος και διευκολύνονταν η κυκλοφορία του αίματος....Έκανε διανομές με το ποδήλατο για να προωθήσει το προϊόν Ο Λούνσφορντ, σε μια προσπάθεια να βρει ένα όνομα που θα τραβούσε την προσοχή και θα απομνημονευόταν εύκολα, αντί του δύσκαμπτου Richardson’s Croup and Pneumonia Cure Salve, επέλεξε το Vicks, το οποίο ήταν το επώνυμο του ξαδέρφου του, Ζόσουα Βικ, στο εργαστήριο του οποίου έκανε τα πειράματα του. Αν και εκείνος ήταν φαρμακοποιός, δεν συνεισέφερε στην ανακάλυψη του Ρίτσαρντσον, που βγήκε στην αγορά το 1905. Παρ’ όλα αυτά, δέχτηκε να δανείσει το όνομά του στο νέο προϊόν, το οποίο από το 1919 ήταν διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο ως Vicks Vaporub.Ήταν όμως ο μικρός γιος, ο Σμιθ, ο οποίος εκπλήρωσε το όνειρο που είχε κάποτε ο πατέρας του να επεκτείνει τις δουλειές τους σε όλο τον κόσμο. Αφού ξεκίνησε να κάνει διανομές των φαρμάκων με το ποδήλατό του, σε ηλικία 13 χρόνων άρχισε να κάνει πωλήσεις σε κοντινές πόλεις. Αργότερα, αφού σπούδασε και απασχολήθηκε σε διάφορες δουλειές στη Νέα Υόρκη, αποδέχτηκε την πρόταση του πατέρα του να γίνουν συνεταίροι και επέστρεψε το 1907 γεμάτος όνειρα και φιλοδοξίες.Οι διαφημίσεις, η προώθηση και η εκτόξευση των πωλήσεων Σύντομα όμως διαπίστωσε ότι το φαρμακείο μόλις έβγαζε τα προς το ζην. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να διακόψει την παραγωγή όλων των προϊόντων, εκτός από αυτό που ήταν πραγματικά μοναδικό, το Vicks Salve, του οποίου το όνομα θα άλλαζε και θα γινόταν Vicks Vaporub. Στη συνέχεια ανέθεσε στους πωλητές του να το διαδώσουν σε όλη τη χώρα, ενώ υιοθέτησε διαφημιστικές καμπάνιες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε γεωγραφικής περιοχής. Για παράδειγμα στον αγροτικό Νότο τοποθέτησε πινακίδες και αφίσες, ενώ στον ανεπτυγμένο Βορρά προώθησε τις καμπάνιες με διαφημίσεις σε εφημερίδες που προσέφεραν κουπόνια για δωρεάν δείγματα. Στη Δύση έκανε ταχυδρομική αποστολή δωρεάν δειγμάτων. Όλα αυτά οδήγησαν σε εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων δικαιολογώντας τον Ρίτσαρντσον που πίστευε ότι το θαυματουργό του φάρμακο θα πουλούσε από μόνο του από κάποιο σημείο και μετά. Σ’ αυτό βέβαια βοήθησε και η ισπανική γρίπη του 1918-19, οπότε η ζήτησε ανέβηκε κατακόρυφα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1930 ο Σμιθ Ρίτσαρντσον άρχισε να αποσύρεται σιγά-σιγά από την εταιρεία του και αφιέρωσε χρόνο στο ίδρυμά του, που είχε ως στόχο την εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα διαχείρισης και διοίκησης. Εξάλλου, η αποστολή του είχε εκπληρωθεί, αφού το όραμα του πατέρα του είχε γίνει πραγματικότητα....Διαβάστε όλο το άρθρο: http://www.mixanitouxronou.gr/vicks-i-diasimi-aloifi-paraskeyastike-me-peiramata-se-farmakeio-o-gios-toy-farmakopoioy-me-mia-theamatiki-diafimisi-ektoxeyse-tis-poliseis-se-olo-ton-kosmo/