«Osborne1»: Το πρώτο «υπέρβαρο laptop». Έμοιαζε με μικρό βαλιτσάκι, ζύγιζε 11 κιλά και το κόστος του έφτανε σχεδόν τα 2.000 δολάρια ...













Ο «Osborne1» είχε βάρος σχεδόν 11 κιλά και κόστιζε 1.795 δολάρια. Η οθόνη ήταν 5 ιντσών και σε οκτώ μήνες πουλήθηκαν 11 χιλιάδες βαλιτσάκια – laptop.Σχεδιάστηκε από τον Άνταμ Όσμπορν και τον Λι Φέλστενσταϊν. Η διαφήμιση της κατασκευάστριας εταιρείας Osborne ήταν ξεκάθαρη. «Ο τύπος με την τσάντα – χαρτοφύλακα στα αριστερά, δεν έχει καμία τύχη.Μέσα έχει δύο φακέλους, ένα περιοδικό και ένα σάντουιτς. Ο τύπος στα δεξιά έχει ένα φορητό κομπιούτερ, στο μέγεθος του χαρτοφύλακα. Εκεί φυλάσσονται σε μια δισκέτα περισσότερες από 1.600 σελίδες. Ο κάτοχος του φορητού υπολογιστή θα «βγάλει» περισσότερη και καλύτερη δουλειά, με λιγότερη προσπάθεια και σε λιγότερο χρόνο. Το βγάζετε, το συνδέετε και δουλεύετε, όπως δεν δουλέψατε ποτέ». Τον Σεπτέμβριο του 1981, η «Osborne Computer Company» έκανε πωλήσεις ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων τον μήνα. Ο φορητός υπολογιστής – μαμούθ κατασκευάστηκε από τον Adam Osborn και κυκλοφόρησε στις αμερικανικές αγορές στις 3 Απριλίου του 1981. Η τιμή του άγγιζε τα 1. 795 δολάρια. Η παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος διακόπηκε δύο χρόνια αργότερα. Το λειτουργικό του σύστημα ήταν CR/M με επεξεργαστή Zilo Z80 στα 4.0 MHz. Όσο για τη μνήμη του «υπέρβαρου laptop», δεν ξεπερνούσε τα 64 kB! Την ίδια χρονιά βέβαια στην Ελλάδα, μια αίτηση για τηλεφωνική σύνδεση αποτελούσε μια μικρή περιπέτεια για όποιον ήθελε να γίνει συνδρομητής....