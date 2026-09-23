Η Ισπανία συγκέντρωσε στρατό στη Θέουτα λόγω απειλής νέας εισροής παράνομων μεταναστών

Η Ισπανία ανέπτυξε πρόσθετες αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις στα σύνορα της αυτόνομης πόλης Θέουτα λόγω της απειλής μιας μεγάλης κ...

Η Ισπανία ανέπτυξε πρόσθετες αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις στα σύνορα της αυτόνομης πόλης Θέουτα λόγω της απειλής μιας μεγάλης κλίμακας εισβολής μεταναστών από το Μαρόκο, αναφέρει η εφημερίδα Español.Οι ισπανικές αρχές αποφάσισαν να αναπτύξουν πρόσθετες δυνάμεις στα σύνορα, αφού εκατοντάδες παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν να συγκεντρώνονται στα μαροκινά βουνά, σημειώνει το δημοσίευμα.Την προηγούμενη μέρα, ορισμένοι από αυτούς επιχείρησαν να παραβιάσουν τον συνοριακό φράχτη, αλλά η προσπάθειά τους ήταν ανεπιτυχής.«Ένοπλες δυνάμεις και μονάδες καταπολέμησης ταραχών της εθνικής αστυνομίας αναπτύχθηκαν σήμερα το πρωί στο συνοριακό πέρασμα Μπενσού, στα βόρεια της αυτόνομης πόλης Θέουτα, μετά από προειδοποίηση για πιθανή νέα απόπειρα μαζικής εισβολής πέρα ​​από τα σύνορα», όπως γράφει η ισπανική εφημερίδα Español.Το ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζει να αυξήσει περαιτέρω την αστυνομική του παρουσία στη Θέουτα και τη Μελίγια. Οι δυνάμεις ασφαλείας επικεντρώνονται ιδιαίτερα στις 23 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών στο Μαρόκο.Τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον για τις επόμενες εβδομάδες.Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιουλίου, δεκάδες χιλιάδες Αφρικανοί μετανάστες έσπασαν τους συνοριακούς φράχτες της Θέουτα στην Ισπανία.Το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών της Ισπανίας είχε εντόπισε εκ των προτέρων την απειλή μιας μεγάλης κρίσης.Στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ισπανικές αρχές διαπίστωσαν την εμπλοκή των μαροκινών υπηρεσιών πληροφοριών στην οργάνωση της μαζικής μετανάστευσης παράνομων μεταναστών.Ώρα και Ημερολόγια