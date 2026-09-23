Με 60% το ΝΑΙ από τους Έλληνες για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» και οι αμφιλεγόμενες απαντήσεις στην «λάθος» ερώτηση της ALCO

Και αναφέρομαι κυρίως στα ελλαδίτικα ΜΜΕ που παραφράζουν τια απαντήσεις των Ελλήνων μετατρέποντας την "ανησυχία" σε "φόβο"...



Και όσον αφορά το ερώτημα της ALCO για την «ασπίδα του Αχιλλέα» είναι και ξεκάθαρο, όπως ξεκάθαρο είναι και το αποτέλεσμα.



Στο δεύτερο όμως ερώτημα -το οποίο μας ενδιαφέρει- που κατά την δική μας άποψη τίθεται με λάθος τρόπο, είναι ο τρόπος του ερωτήματος της ALCO που οδηγεί σε αμφιλεγόμενα συμπεράσματα όσον αφορά τις απαντήσεις...



"Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με την τουρκία" είναι το ερώτημα και απαντάει "όχι" το 41%... Όμως σε αυτή την απάντηση μπορεί να υπάρχει εντελώς διαφορετικό, εφαλτήριο σκεπτικού και υπόβαθρο άρα και διαφορετικό συμπέρασμα.



Για παράδειγμα αν η απάντηση είναι "Όχι, γιατί έχω εμπιστοσύνη στις Ένοπλες Δυνάμεις", "Όχι, γιατί τους έχουμε", τότε υπάρχει κάτι εντελώς αντίθετο με το "Όχι, γιατί πιστεύω πως δεν θα συμβεί" ή "Όχι γιατί μου είναι αδιάφορο"



Η ίδια διαφορετική πραγματικότητα μπορεί να απηχεί και στην απάντηση του "Ναί"



Εν προκειμένω το αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο ερώτημα δεν προσφέρεται για ασφαλή συμπεράσματα, σε αντίθεση με την συλλογική κατάφαση για την "Ασπίδα του Αχιλλέα" η οποία είναι ξεκάθαρη.





Το τραγικότερο όλων όμως είναι, ότι υπήρξαν συστημικά ΜΜΕ μεγάλης υποτίθεται εμβέλειας και εμπειρίας, στα οποία οι συντάκτες τους μετέφρασαν την "ανησυχία" του ερωτήματος της ALCO σε φόβο! Οι Έλληνες «Φοβούνται θερμό επεισόδιο», «Φοβούνται κρίση στο Αιγαίο», είναι μερικοί από τους τίτλους που πέρασαν και από την αρχισυνταξία και δίνουν το δικαίωμα στους τούρκους να μεταφράζουν αυτούσια για να χρησιμοποιούν τις τραγικότητες κάποιων προς ανάταξη του δικού τους ηθικού.





Σάββας Ε. Χατζηπαρασκευάς - stoxos.gr





















ΥΓ. Δείτε τους δυό πίνακες της ALCO με τα αποτελέσματα για τα δύο έρωτήματα που μας αφορούν. Η δημοσκόπηση (και οι υπόλοιπες ερωτήσεις) είχε κυρίως πολιτικά χαρακτηριστικά και προεκλογικά ερωτήματα με τα οποία δεν θέλουμε να ασχοληθούμε.

Ας το πιάσουμε όμως από την αρχή..."Ανησυχία" λοιπόν για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία εκφράζει το 51%, ενώ την ίδια ώρα έξι στους δέκα (60%) θεωρούν πολύ και αρκετά σημαντική τη συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» που υπέγραψε η χώρα μας, σύμφωνα με το β' μέρος της δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha.