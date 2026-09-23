Σοκ στην Ιεράπετρα: Στο νοσοκομείο 71χρονη μετά από άγριο ξυλοδαρμό – Συνελήφθη ο σύντροφός της

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία 71χρονη γυναίκα μετά από περιστατικό βίας που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/9) στην Ιεράπετρα. Σύμ...



Το περιστατικό



Η επίθεση φέρεται να σημειώθηκε περίπου στις 7:00 το απόγευμα, σε περιοχή της Ιεράπετρας. Ο άνδρας, σύμφωνα με μαρτυρίες που εξετάζουν οι Αρχές, φέρεται να χτύπησε τη 71χρονη με γροθιές στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματός της. Περίοικοι αντιλήφθηκαν το περιστατικό και ειδοποίησαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.



Αστυνομικοί του ΑΤ Ιεράπετρας έφτασαν άμεσα στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και κρατείται. Η 71χρονη, υπήκοος Βουλγαρίας, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου νοσηλεύεται.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών η υπόθεση



Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας. Ανάλογα με την εξέλιξη της έρευνας και τα στοιχεία που θα προκύψουν, η υπόθεση αναμένεται να διαβιβαστεί στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, στον Άγιο Νικόλαο.



Οι Αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, καθώς και όσα προηγήθηκαν της επίθεσης.



Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία 71χρονη γυναίκα μετά από περιστατικό βίας που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/9) στην Ιεράπετρα.Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που επικαλείται το neakriti.gr, η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τον σύντροφό της, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας.