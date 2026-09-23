Σε ποιο μέρος της Ελλάδας σύμφωνα με τον μύθο ο Ηρακλής σκότωσε τη Λερναία Ύδρα





Πού βρίσκεται όμως τελικά αυτό το μέρος στο οποίο ήταν η Λερναία Ύδρα σύμφωνα με τον μύθο; Είναι στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην Αργολίδα. Η Λέρνη, λοιπόν ή και Λέρνα όπως είναι γνωστή, είναι αρχαία παραθαλάσσια τοποθεσία της Αργολίδας, περίπου 7 χιλιόμετρα νότια του Άργους αλλά και 12 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ναυπλίου. Αν βρεθείς εκεί θα την εντοπίσεις κοντά στη θέση του σημερινού οικισμού Μύλοι, στις ανατολικές υπώρειες του όρους Ποντίνου.





Πρόκειται για μια πόλη η οποία ήταν ιδιαίτερα φημισμένη στην αρχαιότητα για τα άφθονα νερά της. Για να δεις πού ακριβώς βρίσκεται, μπορείς να επισκεφθείς τους χάρτες της Google.



Τι θα δεις σήμερα στην περιοχή



Σήμερα η περιοχή του άθλου του Ηρακλή είναι ένας όμορφος παραθαλάσσιος οικισμός στον οποίο μπορείς να περάσεις ευχάριστα ένα σαββατοκύριακο. Η περιοχή που βρίσκονται οι παραθαλάσσιοι Μύλοι Αργολίδας, αποτελεί ένα μέρος το οποίο συνδυάζει θάλασσα, ποταμό και έντονο πράσινο. Μπορείς είτε να μείνεις εκεί για το σαββατοκύριακο είτε να κάνεις μια εκδρομή 2-3 ωρών στο πλαίσιο της επίσκεψής σου στην περιοχή.



Εκτός από αυτό το μυθικό μέρος, σίγουρα θα ήξερες ότι στην Αργολίδα βρίσκεται και το μέρος όπου ψηφίστηκε το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας αλλά και άλλα ξεχωριστά αξιοθέατα. Ένα από αυτά είναι η μικρή σπηλιά των Διδύμων και το εκκλησάκι που προκαλεί δέος.



Όσον αφορά τους Μύλους Αργολίδας μια γεύση από το βίντεο του καναλιού George Trikaliotis στο Youtube…